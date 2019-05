‚Celé to bylo zvláštní, ale krásné.‘ Tenistka Lucie Šafářová se v Praze loučila s kariérou

Tenistka Lucie Šafářová ukončila kariéru v Česku. S domácími fanoušky se rozloučila nejprve ve středu jako hráčka na kurtu a podruhé v sobotu před finálovým zápasem turnaje WTA v pražské Stromovce, tentokrát už bez rakety v ruce. Praha 18:56 4. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dojatá Lucie Šafářová během své rozlučky s domácími fanoušky před finálovým zápasem turnaje WTA v Praze | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Když se Lucie Šafářová nedávno loučila v Prostějově při utkání s Kanadou s fedcupovou reprezentací, byla tenistkou na kurtu, ale v sobotu cestovala do Stromovky na domácí rozlučku v civilu.

Do čtvrtfinále Prague Open postoupily tři Češky, loučící se Šafářová vypadla Číst článek

„Je to samozřejmě zvláštní, celé to bylo zvláštní. Ještě jsem to nezpracovala, ale moc jsem si to užila, bylo to krásné,“ přiznala Lucie Šafářová, která teď zažila jiný, před tím nepoznaný, typ rozlučky. S květinou, dary a vzpomínkovým videem rozděleným na několik tematických částí. S úplnými začátky v úvodu a velkými mezinárodními úspěchy na konci.

‚Obrovsky dlouhá cesta‘

„Je to obrovsky dlouhá cesta. Člověk samozřejmě postupně zapomene na to, čím si prošel. A teprve když pak vidí to video, tak ne, že by na to zapomněl, ale teprve si doopravdy vybaví všechno to, co s tím bylo spojeno a jak obrovsky dlouhá cesta to byla. Ne sice vždycky hezká, ale za ty úspěchy, a za všechny krásné tituly to stálo,“ řekla loučící se tenistka.

Z velké obrazovky jí blahopřály ke kariéře spoluhráčky i bývalé slavné tenistky. Vzkaz jí poslala třeba Barbora Strýcová, se kterou Lucie Šafářová získala bronzovou olympijskou medaili, Petra Kvitová připomněla fedcupové tituly a třeba Bethanie Matteková-Sandsová pět společných grandslamových triumfů.

Právě s americkou kamarádkou si ještě Lucie Šafářová zahraje, v ženském deblu na grandslamovém Roland Garros, které bude poslední soutěžní akcí české tenistky.

„Bude to tak, jako to máme vždycky – sejdeme se den před zápasem. Plánuji jet o pár dní dříve do Paříže, myslím si, že i Bethanie tam bude dřív. Určitě za ní nepoletím do Arizony, i když to tam na videu vypadlo moc krásně a už to tam i znám, ale budu se připravovat v Evropě,“ přiznala Lucie Šafářová, že žádný speciální trénink před posledním turnajem s Bethanií Mattekovou-Sandsovou neplánuje.