Lucie Šafářová ukončila sezonu, trápí ji zánět šlachy v zápěstí

„Ano, už jsem to zabalila," řekla Šafářová ČTK. „Snažila jsem se dát za pomoci terapií ruku dohromady, ale po Québecu mě to zastavilo. Proto jsem odřekla Asii a nakonec se rozhodla už ukončit sezonu. Než hrát polozraněná, tak si radši pořádně odpočinu a budu zdravá a nachystaná na tu další."

Dvaatřicátá hráčka dvouhry žebříčku WTA naposledy hrála v září semifinále v Québecu. Pak se odhlásila z turnajů ve Wu-chanu i v Pekingu. „Mrzelo mě to, protože jsem hrála dobře. Byla jsem rozehraná, ale zdraví neporučíme. Už mě to bolelo hodně, takže jsem to odřekla, ale celkově to byla povedená sezona," zhodnotila.

Největší úspěchy sbírala ve čtyřhře. V páru s Bethanií Mattekovou-Sandsovou ovládly grandslamové Australian Open i French Open a přidaly triumf v Charlestonu. Američanka se posléze ve Wimbledonu vážně zranila a Šafářová se místo ní od 21. srpna stala na šest týdnů čtvrtou českou světovou jedničkou ve čtyřhře.

O trenéra se bude dělit se spoluhráčkou

„Být první na světě ve čtyřhře je veliký úspěch a samozřejmě bych vyzdvihla grandslamové tituly s Bethany. Ona se pak bohužel zranila a už jsme nemohly hrát dál, ale byl to vydařený rok, a to i ve dvouhře," uvedla brněnská tenistka.

Po French Open ukončila spolupráci s trenérem Františkem Čermákem. Od US Open jí pomáhá Adam Altschuler, kouč Mattekové-Sandsové. „Jsem domluvená s Beth, že se o něj budeme dělit. Vyhovuje mi to tak," řekl Šafářová.

Dvojnásobný daviscupový vítěz Štěpánek ukončil sezonu už v srpnu. Pavlásek podobně jako Šafářová laboruje se zápěstím a rok ukončil v úterý.

Zdravotní problémy letos více než jindy řeší i dlouhodobá česká jednička mezi muži Tomáš Berdych. Problém se zády měl na French Open i na US Open, v létě si v Montrealu zablokoval žebra a nyní odstoupil z turnaje v Šanghaji.