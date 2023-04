Vítěz Davis Cupu Rosol po sezoně ukončí hráčskou kariéru, u tenisu by chtěl nadále působit

Český tenista Lukáš Rosol po této sezoně ukončí kariéru. V ní byl dvakrát členem týmu, který získal Davisův pohár. Z party, kterou táhli Tomáš Berdych a Radek Štěpánek, už je aktivní v sedmatřiceti letech sám. V žebříčku je na 316. pozici a hraje turnaje kategorie challenger. V Ostravě na turnaji Ostra Group Open vypadl v prvním kole s Ivanem Gachovem a velké cíle už si nedává. Ostrava 12:28 25. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tenista Lukáš Rosol na Wimbledonu | Zdroj: Reuters

„Motivací je pro mě výzva každý den hrát, stoupnout si na kurt, zkusit vyhrát nějaký zápas. Pořád to ještě jde, ne každý den, ale stále se hrát dá. Tohle byla ale v každém případě moje poslední Ostrava, v příštím roce pravděpodobně neplánuji hrát turnaje vůbec. Po 20 letech cestování chci mít trochu klidu a soustředit se na rodinu,“ řekl Rosol pro Radiožurnál Sport.

Slovíčko „pravděpodobně“ v Rosolově vyjádření znamená, že by případně mohl v domácích turnajích zkusit čtyřhru, ale na prahu čtyřicítky je pro něho stále těžší držet krok s mládím.

„Prioritou je pro mě rodina a abych se udržel tento rok fit ještě na pár turnajů. Víceméně už to ale směřuju do hráčské penze,“ usmívá se Rosol.

Životním vítězstvím českého tenisty byla ve 2. kole Wimbledonu v roce 2012 pětisetová výhra nad Španělem Rafaelem Nadalem. Na žebříčku byl nejvýše o dva roky později na 26. místě.

Rosol měl i konflikty s protihráči, především právě s Nadalem a Britem Andym Murraym, který na kurtu nahlas řekl, že nikdo takový jako Rosol na tour není a že ho všichni nenávidí. Na ostravském challengeru tak pro něho bude posledním utkáním v kariéře třísetová prohra s Rusem Ivanem Gachovem přerušená deštěm.

„Po té pauze jsem trochu ztuhl, měl jsem v sobě prášky. Řekl jsem si, že zkusím, co půjde. Jsem rád za druhý set, který jsem zahrál dobře. Je to můj druhý antukový turnaj a věřím, že to bude jen lepší,“ těší se na další část sezony sedmatřicetiletý tenista.

Ještě loni se probojoval do hlavní soutěže ve Wimbledonu a dostal se do finále challengeru v Istanbulu. Ale v příští sezoně už brněnského rodáka na okruhu ATP neuvidíte, alespoň ne v roli hráče.

„Chci zůstat u tenisu. Nevím, jestli rovnou, ale věřím, že příští rok bych už mohl někomu z mladých kluků pomoct. V Česku nebo v zahraničí, nebráním se ničemu,“ doplňuje Rosol, který vyhrál během kariéry na okruhu ATP dva turnaje ve dvouhře a tři v deblu.

Kromě Nadala porazil ještě další dva hráče z top 10. Dvakrát Francouze Jo-Wilfrieda Tsongu a také Rakušana Jürgena Melzera na Roland Garros v pěti setech.