Luxusní servis, dárky, plné kurty. Plíšková si užívá Turnaj mistryň, řidičák ji netrápí

„Myslím si, že super servis máme všude na těch turnajích i co se týče třeba aut. Ale tím, že je nás tady málo, tak je na nás větší prostor. Na nic se nečeká, nikde není žádná fronta na jídlo, na nic. V šatně jsem vlastně skoro sama. Hned se všude dostanu na řadu - na fyzio, na masáž... To je výhoda tohohle turnaje. V autě strávím maximálně deset minut, čekám na něj půl minuty. I na jídlo čekám jen půl minuty. Je to příjemné,“ přiznává pro Radiožurnál Karolína Plíšková.

Příjemné je také každý den něco dostávat. „Na tomhle turnaji se každý den dává nějaký dárek. Vždycky přijdeme na pokoj a máme tam nějaké malé překvapení, nějaké šampóny, kosmetiku, baťoh pak fén… Těch věcí je tam docela dost,“ říká Karolína Plíšková, kterou ale ze všeho nejvíc těší zápasy, jaký byl ten úvodní s Američankou Venus Williamsovou před plným hledištěm.

„Pro mě i pro nás všechny je samozřejmě dobrý, když je plný centr a ty lidi si to užívají. Lépe se v tom hraje a pro hráčku asi není lepší pocit.“ Tím spíš, když je zápas povedený a vítězný, což se Karolíně Plíškové v úvodu Turnaje mistryň také splnilo.

Právě sportovní sláva a uznání, to je totiž to, po čem tenistka v kariéře nejvíc touží. „Uznání za výsledky je určitě motivace,“ přiznává Karolína Plíšková, pro kterou je také celkem snadné pro to něco v trénincích dělat.

A rozhodně je to prý snazší než plnit některé cíle, které se tenisového kurtu netýkají. Třeba udělat si už konečně po letech odkládání řidičský průkaz. „Tohle asi motivace je, ale stejně mě to nějak neláká. Letos bych ho ale možná chtěla zkusit dodělat. Doufám, že se mi to povede. Nevím. Mám pocit, že na to nejsem nějak stavěná. Je mi úplně jedno, jestli jedu v trabantu nebo v Porsche. Myslím si, že i když si řidičák udělám, stejně nebudu řídit,“ smála se česká hráčka.

Teď to na Turnaji mistryň Karolínu Plíškovou nemusí trápit. Tenistky mají své řidiče, kteří je k tréninkům i k zápasům vozí. K tomu dalšímu pojede v úterý odpoledne českého času, a pokud v něm nad Španělkou Muguruzaovou zvítězí, může si za příznivých okolností už v předstihu zajistit postup do semifinále.