Madrid je největší turnaj, který jsem vyhrála od návratu na kurty po zranění ruky, říká Kvitová

Petra Kvitová vyhrála poslední dva antukové turnaje, ve světovém žebříčku WTA poskočí v pondělí na osmé místo, ale hned příští turnaj v Římě kvůli únavě vynechá. Další soutěžní zápas, ve kterém se představí, tak bude první kolo French Open. Rozhovor Madrid 19:32 13. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová vítězí na turnaji WTA v Madridu | Zdroj: Reuters

Petro, jaká byla noc a co teď převládá? Únava, nebo radost?

Noc nebyla nic moc. Nemohla jsem ani usnout tím, jak jsem byla fyzicky unavená. Strašně pozdě jsem ulehla do postele a moc jsem toho nenaspala. Jak fyzická, tak psychická únava je veliká, ale ta fyzická momentálně převládá. Jsem ráda, že chodím. Ale ten pocit euforie a vítězství je nedotčený.

Fantastická Kvitová vyhrála druhý turnaj v řadě. Po Praze vládne i Madridu Číst článek

Když končil finálový zápas, vůbec jste neměla sílu se radovat. Nebo měla? Co vám prolétlo hlavou?

Spíš jsem cítila úlevu a takový ten pocit, že je po všem, že už je konec a že zítra už tam nebudu muset jít hrát. A cítila jsem štěstí za to, jak jsem ten zápas vybojovala, protože byl fyzicky, ale i psychicky hodně náročný, protože Kiki hrála opravdu výborný tenis a musela jsem tam nechat opravdu všechno. Byla to úleva a takový strašně hezký pocit, že jsem to dokázala.

V semifinále a finále jste měla zavázané stehno. Byl to nějaký problém, nebo to bylo preventivní? Jak jste na tom zdravotně?

Já jsem si během turnaje namohla sval na pravé noze, proto ten tejp. Jsem ráda, že jsem to nějak zvládla, hrála jsem i pod prášky. Nakonec se to zvládlo, za to jsem ráda, ale bohužel mi to neumožní startovat v Římě.

Takže tě vás čeká odhláška v Římě? Kdy se poprvé vrátíte na antuku?

Určitě si pár dní volna dám, protože tělo to potřebuje, abych mohla zase nastoupit na kurt, začít trénovat a připravit se na French Open. Ale kdy to bude, to záleží na mém stavu.

Takže váš další zápas bude 1. kolo French Open?

Přesně tak, můj první zápas bude 1. kolo French Open.

Kvitová jako Nadal. Češka jako první tenistka historie třikrát ovládla turnaj v Madridu Číst článek

V Praze jste šla zápas od zápasu, jak to bylo v Madridu? Také jste si po každém zápasu říkala „ještě jednou, ještě jednou“?

Já jsem hlavně netušila, že potom, co vyhraju v Praze, naskočím hned do dalšího turnaje. Hráčky, které jsem potkala, byly velmi kvalitní a každá mi dělala velkou potíž, takže jsem ráda za to, jak jsem to zvládla, i když jsem měla mezi těmi turnaji jen jeden den volna. Brala jsem to zápas od zápasu.

Jsem ráda, že jsem zvládla první kolo, protože je vždycky ošemetné takto měnit destinace a hned hrát zápasy. Potom jsem šla zápas od zápasu, protože nejde moc koukat dopředu, protože to je zavádějící a ne úplně dobré.

Tím, že jste vyhrála v Praze, jste na sebe strhla pozornost a ta se vás dál držela a každým zápasem rostla. Cítila jste, že je tohle vítězství sledovanější a komentovanější než třeba triumf v Petrohradu?

Já to moc nesleduju, protože moc nechodím na internet. U mě jdou média trochu stranou a netuším úplně, jak se to bralo nebo nebralo. Každopádně Madrid je největší turnaj, který jsem vyhrála od návratu na kurty po zranění ruky, takže momentálně si to užívám asi nejvíc.

Co vám pověděl trenér Jiří Vaněk? Už jste měli nějakou koncepčnější debatu, nebo to zatím bylo jen v těch emocích?

Probrali jsme trochu zápas, ale samozřejmě ne moc, protože jsem skončila pozdě. Všichni jsme byli psychicky i fyzicky dost unavení.