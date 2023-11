Máme pár dní na doladění, ať jsme na Austrálii připraveni, říká Menšík před čtvrtfinále Davis Cupu

Před deseti lety vybojovali čeští tenisté zatím naposledy Davisův pohár, slavnou salátovou mísu za vítězství v mužské týmové soutěži. Tento týden mají šanci o trofej znovu bojovat, poprvé v novém formátu soutěže. Už ve středu se utkají s Australany ve španělské Malaze. Malaga 20:23 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští tenisté se ve středu utkají s Australany na Davis Cupu | Zdroj: Profimedia

České tenisty čekají podobné podmínky jako na konci září ve Valencii, kde si ve velmi těžké skupině se Srbskem, Španělskem a Jižní Koreou zajistili postup z prvního místa a dokonce vyhráli všechny zápasy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští tenisté mají před sebou závěrečný turnaj Davis Cupu, který si zahrají poprvé od změny formátu soutěže.

Povrch v Malaze je až na malé detaily srovnatelný s tím ve Valencii, hodnotili Jiří Lehečka nebo Tomáš Macháč.

„Všechno zatím sedí tak, jak kluci říkali. Určitě ještě máme pár dní na doladění, ať jsme na Austrálii připraveni. Na Davis Cupu jsou vždycky povrchy shodné, takže jak ve Valencii, tak v Malaze se mi zdá naprosto stejný a zatím se cítím komfortně,“ potvrzuje i nejmladší člen týmu Jakub Menšík.

„Na turnajích, co jsem posledně odehrál, to byly spíš pomalejší betony. Pro mě je to určitě příjemnější změna,“ pochvaluje si.

Poslední daviscupové vystoupení ve španělské Valencii bylo velmi vydařené a platilo to i pro týmovou jedničku Jiřího Lehečku. Ten zažívá první kompletní sezonu ve světové špičce s absolvováním všech velkých důležitých turnajů.

Musí se proto vyrovnávat i s tím, kdy správně zařadit odpočinek a kdy naopak přidat v tréninku. Po US Open trochu nechtěně pomohlo to, že Lehečka vypadl dřív. Mohl si tak dát delší odpočinek před tím, než nastoupil za tým ve Valencii.

„To stejné jsem udělal i teď před Malagou, kde bohužel tím, že jsem byl zraněný, jsem si trošku nuceně odpočinul a zase se začalo znova připravovat. Scénář je úplně stejný, jako byl před Valencií. Tam se mi osvědčil, takže doufám, že se osvědčí tady. Zatím to vypadá dobře,“ popisuje Lehečka.

Vyřazovací systém

Finálový turnaj se hraje vyřazovacím systémem. Čeští tenisté se nejprve ve středu ve čtvrtfinále utkají s Austrálií. Ať už za ni bude hrát kdokoli, pro Austrálii platí celá léta, že má velmi silnou deblovou sestavu. Letos má také kvalitního prvního hráče Alexe De Minaura.

Právě v utkání s Austrálii před osmi lety v Ostravě debutoval deblista českého týmu Adam Pavlásek ve dvojici s Jiřím Veselým. Jako talentovaní mladíci dostali šanci nastoupit. Za Austrálii tehdy hrála dvojice Lleyton Hewitt, současný kapitán Australanů, a Samuel Groth. Přestože v zápase Pavlásek a Veselý brzy velmi rychle prohrávali, dokázali ještě otočit.

„Na Austrálii na jednu stranu vzpomínám v dobrém díky duelu proti Hewittovi a Grothovi, na druhou stranu ve špatném, protože nás v celkovém skóre porazili,“ říká Pavlásek.

Pokud český tým ve čtvrtfinále vyhraje, čeká je lepší z dvojice Kanada – Finsko. Semifinálový zápas je na programu v pátek.

Neutrální půda

V minulosti se na Davis Cupu utkávaly dvě země systémem doma–venku a atmosféra se odvíjela od toho, kdo fandil svému týmu. Turnaj se však nyní hraje na neutrální půdě bez domácího týmu.

Na druhou stranu organizátoři na to mysleli už tím, že nepostavili úplně velké hřiště, aby to případně nevypadalo špatně. Podle Macháče se zatím v dějišti prodávají lístky celkem dobře.

Ohromným tahákem je také účast dvou finalistů turnaje mistrů, vítěze Novaka Djokoviče i poraženého Janka Synera.