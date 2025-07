Mám obrovskou radost, ale nemůžu si to vůbec užít, říká Siniaková po zisku titulu ve smíšené čtyřhře

Tenistka Kateřina Siniaková zažívá výjimečný Wimbledon. Poprvé je na něm grandslamovou šampionkou ve smíšené čtyřhře a stále má také šanci bojovat o trofej v ženském deblu, když ji v pátek v pozdních odpoledních hodinách čeká semifinále. Premiérový titul v mixu vybojovala na centrálním dvorci londýnského klubu s Nizozemcem Semem Verbeekem, ve finále porazili brazilsko-britskou dvojici Luisa Stefaniová, Joe Salisbury dvakrát 7:6. Od zpravodaje z místa Londýn 7:30 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy | Zdroj: Profimedia

„Je to určitě skvělé, mám obrovskou radost. Myslím, že to bylo super,“ řekla bezprostředně po zisku wimbledonské trofeje ve smíšené čtyřhře Kateřina Siniaková, která už má olympijské zlato z mixu, a je tak jednou z mála hráček světa, které mají obě největší trofeje ze smíšené čtyřhry.

Tu grandslamovou teď získala s Nizozemcem Semem Verbeekem, který si i díky české tenistce poprvé zahrál na centrálním dvorci, a také na něm vyhrál. Navíc zrovna v době, kdy měl jeho otec sedící v hledišti narozeniny.

„Semův tatínek má narozeniny, takže jsem ráda, že to takhle skvěle dopadlo. Že rozdávám radost i ostatním,“ těšilo Siniakovou, která si ale oslav příliš neužije. A jak přiznala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, spíš to byl pro ni po zápase stres, aby se dobře připravila na zbytek turnaje.

„Bylo to stresující, hektické. Nemůžu si to vůbec užít, protože se snažím udělat co nejrychlejší regeneraci, mám ještě doping, takže doufám, že si co nejrychleji odskočím, abych mohla odjet na barák co nejrychleji a vyspat se. Naštěstí nehrajeme brzy,“ řekla vítězka smíšené čtyřhry Wimbledonu.

V pozdních odpoledních hodinách ji čeká stále ještě na stejném grandslamovém turnaji semifinále ženského deblu. Ve dvojici s Američankou Townsendovou nastoupí proti lotyšsko-tchajwanskému páru Jelena Ostapenková, Sie Šu-wej a kromě finálové účasti získá v případě výhry i jistotu setrvání na pozici světové jedničky.