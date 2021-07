Bylo by dobré ten zápas uhrát ve dvou setech, přeje si Muchová před osmifinále Wimbledonu

Tři české tenistky budou v pondělí odpoledne bojovat o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Barbora Krejčíková utká se světovou jedničkou - Australankou Bartyovou, Karolína Plíšková s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou a Karolína Muchová se Španělkou Paulou Badosovou. České hráčky v Londýně budou zároveň u konce jedné tradice. Manic Monday, takzvané šílené pondělí se všemi osmifinálovými duely singlistů, zažije travnatý grandslam naposledy. Londýn 11:11 5. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Karolína Muchová | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

„To je nejlepší den pro diváky v tenisovém světě. Neexistuje lepší den, kdy můžou vidět tolik zápasů na všech kurtech. Podle mě je to vážně nejlepší den,“ říkal před časem Tomáš Berdych, který se ještě jako úspěšný aktivní tenista šíleného pondělí opakovaně účastnil.

Jedno takové další je teď tady, zpívá se ve známém hitu The Bangles. Akorát, že to letošní wimbledonské pondělí bude zároveň poslední.

Zmizí totiž zároveň s koncem tradice volné prostřední neděle, během které už se od příští sezóny bude hrát, takže i program tenistů bude pravidelnější.

„Myslím, že to bude jedno příští rok, ale tenhle rok to tak ještě je, tak jsem to na sobě cítila a je to určitě těžší,“ vybavuje si Karolína Muchová na předloňský dramatický duel s Karolínou Plíškovou, po kterém už pak neměla moc sil pro čtvrtfinálové utkání s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Sice ho skvěle rozehrála, ale postupně už ruce a nohy nedokázaly dělat, co vymyslela hlava. Takže česká hráčka doplatila tak trochu i na program, který byl v tu chvíli poněkud šílený.

„Předloni to bylo strašně těžké, protože jsme hrály s Kájou přes tři hodiny a končily jsme pozdě odpoledne. Druhý den jsem pak nebyla úplně fit hrát proti Svitolinové, která měla dvousetový zápas,“ vzpomíná Muchová, která zažila Manic Monday předloni, při své úspěšné premiéře ve Wimbledonu a vyzkouší ho i letos, kdy tradice končí.

A protože vítězky pondělních duelů hrají čtvrtfinále hned zítra, česká tenistka i na základě svých minulých zkušeností říká.

„Strašně těžké to je a bylo by dobré ten zápas uhrát ve dvou setech, ale to by chtěl asi každý.“ Je jasné Karolíně Muchové, že s podobným přáním půjde na kurt nejenom její pondělní soupeřka Španělka Paula Badosová.