Je to nezapomenutelné, říká po prvním postupu do osmifinále Wimbledonu Bouzková

Před osmi lety triumfovala na US Open mezi juniorkami, ale velkého grandslamového úspěchu mezi dospělými profesionálkami se dočkala až teď. Marie Bouzková porazila ve 3. kole Wimbledonu Američanku Alison Riskeovou-Amritrajovou 6:2, 6:3 a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále grandslamového turnaje. Poslední bod Bouzková spontánně oslavila po velmi dlouhé výměně, která měla skoro 30 úderů. Londýn 12:00 2. července 2022

Česká tenistka předvedla skvělou obranu. Závěrečnou výměnu ale nemohla ukončit, přestože měla několikrát navrch a stále odvracela míče Američanky Riskeové. Přesto ale zápas uhrála a po závěrečném vítězném úderu padla vyčerpaně na záda, když poprvé v kariéře postoupila do osmifinále ženského singlu.

„Viděla jsem nějaké video a ležela jsem tam asi tři vteřiny. Ale v ten moment mi to připadalo jako 30 minut. Říkala jsem si, že tam ležím asi strašně dlouho. Užila jsem si to. Takový moment určitě nezapomenu, protože to je samozřejmě poprvé. I když hrajeme v neděli, tak poprvé v kariéře budu hrát v druhém týdnu grandslamu. To je zatím určitě můj nejhezčí den. Takový den je přesně to, proč do toho dáváme tolik,“ popisovala teniska pocity po zápase.

„Tenhle moment jsem si představovala strašně dlouho - že někdy vyhraju zápas, na kterém mi hodně záleží a že si lehnu, ukápne mi pár slz. Takže jsem to tak udělala. A ten moment je nezapomenutelný,“ řekla Bouzková. I tak ale bude dělat všechno proto, aby svůj úspěch ještě vylepšila.

V neděli, kdy Wimbledon slaví 100 let zdejšího centrkurtu, a tedy sto let turnaje na adrese na Church Road, se utká o postup do čtvrtfinále s Francouzskou Caroline Garciaovou.

„Určitě zase speciální den. Je krásné být toho součástí. A těším se, že tam bude zase spousta lidí,“ vyhlíží už svůj osmifinálový zápas i zdejší velkou slávu mladá česká tenisová naděje.

Great match point, even better celebration 🥳



The fourth round beckons for Marie Bouzkova, who defeats Alison Riske-Amritraj 6-2, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/Hb5fdKCKzk — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2022