‚Takové zápasy přesně potřebuju.’ Bouzková trápila světovou jedničku, nakonec Bartyové podlehla

„Hrála jsem na hezkém velkém kurtu. Takové zápasy přesně potřebuju, hrát s nejlepší hráčkou na světě,“ pochvaluje si Marie Bouzková, co všechno ji zápas na dvorci Margaret Courtové přinesl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se Marii Bouzkové hrálo proti aktuálně nejlepší tenistce světa

Jedna ze zdejších moderátorek virtuálních konferncí se světovými reportéry na úvod Bouzkové omylem pogratulovala, česká tenistka to ale přešla s nadhledem a úsměvem.

„Mým cílem je, abych se více tlačila k lajně i v při důležitých míčích, protože když to dělám, tak se mi daří, takže proč to nedělat i v klíčových momentech. Samozřejmě to chvíli trvá, ale myslím, že ten dnešní zápas mi určitě pomůže. Ke konci jsem se cítila dobře a jeden den se to snad zlomí,“ přeje si Bouzková.

Cílem je posun

To by pak totiž mohlo znamenat i to, že se Marii Bouzkové může podařit splnit i žebříčkový cíl, který pro tuto sezónu má.

Být na konci roku mezi nejlepší třicítkou, což by ji mimochodem zaručovalo nasazení na těch největších turnajích.

„Nasazení je možná vedlejší, ale je to spíš pro mě, abych měla svoji metu, kvůli čemu pracuju. Kdyby se to tenhle rok povedlo, bylo by to super.“ přála by si Marie Bouzková, která pro to může leccos udělat už na úvodním grandslamu sezony, který začne 8. února.

Tenisový turnaj žen Yarra Valley Classic v Melbourne:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (8-ČR) - Zvonarevová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Bouzková (16-ČR) 6:0, 4:6, 6:3, Keninová (2-USA) - Pegulaová (USA) 5:7, 7:5, 6:2, Rogersová (USA) - Martičová (7-Chorv.) 7:6 (7:1), 6:3.