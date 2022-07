Bouzkovou čeká největší zápas kariéry. ‚Miluji to, jak Marie hraje,‘ neskrývá obdiv Tunisanka Jabeurová

Tenistku Marii Bouzkovou čeká zatím největší zápas kariéry, zahraje si na největším wimbledonském kurtu o postup do semifinále grandslamu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se tenistka Marie Bouzková těší na čtvrtfinále Wimbledonu a co na ní říká její soupeřka Ons Jabeurová

„Těžký zápas a kdyby to bylo na tom centru, tak by to bylo neskutečné,“ přála si Marie Bouzková, ještě před tím, než pořadatelé sestavili plán pro úterní den.

Takže z toho už se může nějakou dobu těšit. A aby se mohla radovat i po zápase, potřebuje vyzrát na Tunisanku Ons Džabúrovou, světovou dvojku, už celkem zabydlenou v nejlepší desítce, kam se loni jako první arabská singlistka dostala.

„Ons má hodně takovou variaci ve hře - kraťasy, čopy a tak podobně, takže to je nepříjemný,“ popisuje Bouzková pro Radiožurnál hru soupeřky.

Jabeurová, loňská čtvrtfinalistka Wimbledonu, to dokázala i na nedávném turnaji v Berlíně, který ovládla. Přitom sama říká, že se ještě lépe cítí na jiných površích, hlavně na antuce. Ostatně na Roland Garros v roce 2011 vyhrála juniorku.

Obdiv k soupeřce

Také Bouzková je dívčí grandslamovou šampionkou, radovala se o tři roky později na US Open v New Yorku, a už tehdy v sobě měla ohromný zápal pro hru, o které teď mluví zkušenější Tunisanka.

K pohybu mě odmala vedl táta, soutěžili jsme o kliky, říká tenistka Bouzková o své běžecké kondici Číst článek

„Miluji to, jak Marie hraje. Je opravdu úžasné vidět ji vyhrávat. Bude to určitě velký boj, protože ona je bojovnice, je prostě všude a každý míč vrátí. Bude to složité, ale myslím, že by jí moje hra mohla vadit,“ věří před úterním zápasem s Marií Bouzkovou Tunisanka Džabúrová.

Vítězka duelu bude poprvé v kariéře v semifinále ženského singlu na grandslamu, což platí také o souběžně hraný ryze německý souboj mezi Jule Niemeierovou a Tatjanou Mariovou. Takže je také dopředu jisté, že nejlepší z této čtvrřice bude hrát v sobotu premiérově o titul.