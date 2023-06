Chtěly jsme rozhodčímu říct, aby si toho všiml, komentuje Bouzková diskvalifikaci ve čtyřhře

Tenistka Marie Bouzková prošla do čtvrtfinále grandslamového Roland Garros, ale více než o tomto úspěchu mluvila o neobvyklém a kontroverzním závěru utkání.

Když rozhodčí oznamoval svůj verdikt, někteří fanoušci pískali nebo bučeli. Potrestání japonsko-indonéského páru považovali za přísné. A Marie Bouzková to i chápe.

„Řekly jsme jim, že se omlouváme, že je to samozřejmě blbé a nemilá situace, když tohle nastane,“ vyprávěla po nezvyklém závěru Marie Bouzková. Sice postoupila ve dvojici se Španělskou Sarou Sorribesovou-Tormovou do čtvrtfinále, ale na tabuli svítilo skóre 7:6 a 1:3.

Jedna ze soupeřek – Miju Katoová z Japonska – chtěla ve chvíli, kdy se nehrálo, uklidit míček od sítě za základní čáru k podávající straně, jenže volnějším bekhendovým úderem trefila sběračku, která se otočila a přikrčila, do ramene.

Rozhodčí nejdřív soupeřku napomenul, ale tým Marie Bouzkové a Sary Sorribesové byl přesvědčený, že mělo následovat vyloučení, v souladu s pravidly. Takže rozhodčího upozorňovaly, že dívka celkem dlouho pláče.

️ “I don’t think it was enough to disqualify.” ❌@alexcorretja74 provides his viewpoint with one of the more controversial calls of the French Open so far #RolandGarros pic.twitter.com/SsYmBJUWBE — Eurosport (@eurosport) June 4, 2023

„Jen jsme chtěly rozhodčímu říct, aby si trochu všiml, co se stalo. Ta holka tam asi 15 minut brečela, takže ten míč nebyl jen rozehraný, jak soupeřka říkala. Pak už jsme to nechaly na něm. Když dal to napomenutí, tak říkal, že by se muselo druhé osobě něco stát, že ji to bolelo. Pak si všiml, že brečí a něco se jí stalo, takže to nebyl vyloženě pomalý míč.“

Vzteklý Djoković

Tenisoví fanoušci znají příběh z roku 2020, kdy při US Open Srb Novak Djoković v rozehraném osmifinále trefil čárovou rozhodčí. A turnaj pro něj v tu chvíli okamžitě skončil. Marie Bouzková si na to teď také vzpomněla.

„Djoković si to zasloužil, protože člověk musí kontrolovat své emoce. Je to sport, je tam hodně emocí a je to hodně těžké, ale v jeho případě to nemohlo jinak dopadnout. Záleží na situacích a rozhodne rozhodčí. Nás všech se zeptal, jak jsme situaci viděli, i té holčičky se zeptal a vycházel z toho a pak udělal své rozhodnutí. Rozlišuje to, když je viditelné, že osoba, které se to stalo, projevuje bolest. Možná, kdyby z toho nebyla tak otřesená, tak by jim dal asi jen napomenutí, nevím,“ myslí si Marie Bouzková, i když na to mají někteří fanoušci jiný názor. A radši by zřejmě viděli větší velkorysost na dvorci.

„Diváci z toho taky nebyli nadšení, je to divné. My jsme za to nemohly a nějak se zapomnělo, že to byl dobrý zápas, emoce v tom byly a šlo o každý míček a je to takové nemilé, že to tak dopadlo,“ chápe Marie Bouzková, že se na kurtu vítězkám netleskalo tolik, jako po jiných vyhraných zápasech.