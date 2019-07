Muchová porazila Brengleovou a postoupila do třetího kola, Bouzková ve Wimbledonu končí

‚Unáhlená rozhodnutí nikdy nebyly moje parketa.‘ Berdych uvažuje, jestli po US Open neukončí kariéru

Je možné, že už se Tomáš Berdych na trávě v All England Clubu jako tenista příště neobjeví. Vhodnou chvílí pro ukončení kariéry by mohlo být letošní US Open.