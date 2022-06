Pro takovéhle zápasy tenis hrajeme, pochvalovala si Bouzková atmosféru po úvodní výhře na Wimbledonu

Radost Marie Bouzkové byla obrovská, a úsměv široký, a možná odpovídal tomu, co tenistka na kurtu i mimo něj zažila.

Včetně dlouhého čekání, protože program dvakrát přerušil déšť a předchozí mužská dvouhra se natáhla na pět setů.

Jít k druhému duelu dne až večer, když program začíná ještě hodinu před polednem, to není zrovna obvyklé.

„Ze začátku jsem hodně spala, dost tady prší, což není žádná novinka. Samozřejmě chlapi mohou jít na pět setů, takže jsem s tím počítala a byla to možná část přípravy,“ usmívala se Marie Bouzková, která pár hodin poté, co vypadla mužská sedmička turnaje Polák Hubert Hurkacz, vyřadila na stejném místě nasazenou sedmičku ženské dvouhry Američanku Collinsovou.

„Určitě je to jedna z největších, možná největší výhra na grandslamu. Hráčka v top 10, to se mi ještě nikdy nepovedlo a samozřejmě jsem za to strašně ráda,“ řekla Marie Bouzková, a kdyby se to měřilo podle atmosféry na kurtu, zcela jistě by to k velkým zápasům Marie Bouzkové na kurtu patřilo.

„Super, fakt to bylo hezké a moc jsem si to užila. Chvílemi jsem se tomu i smála, protože ta atmosféra byla fakt super. Takovéhle zápasy jsou to, proč vlastně tenis hrajeme. Moc jsem si to užila,“ děkovala fanouškům Marie Bouzková.

Úžasný zápas s úsměvem na konci, fanoušci skandují Marie, pro tohle se hraje. Velká gratulace @MarieBouzkova k výhře nad turnajovou sedmičkou a finalistkou AO2022 pic.twitter.com/pviB02U66O — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) June 27, 2022