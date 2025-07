Česká soupeřka? Užiju si atmosféru, říká Bouzková před startem Prague Open

Stojíme na střeše obchodního centra Máj. Když se rozhlédnete, tak uvidíte Národní divadlo, Pražský hrad, Petřínskou rozhlednu...Jaké je zahajovat turnaj na takovém místě?

Je to určitě nádherné, osobně jsem tady nikdy nebyla. Jsem ráda, že jsme se sem mohli podívat a zahrát si tady tenis. Je tu nádherný výhled a mám radost, že jsem sem byla pozvaná.

Roger Federer hrál v Dubaji na mrakodrapu Burj Khalifa. Jestli se to dá trošku srovnat.

To určitě bylo ještě výš. I tohle je ale krásné. Je to úplně jiná perspektiva vidět odsud Prahu, ale zároveň i jiná perspektiva pro tenisový povrch.

Vy jste si tu nejen s Kateřinou Siniakovou zahrály i chvilku tenis. Jaké to bylo. Nebály jste se, aby vám míček nespadnul dolů na ulici?

Bály jsme se hodně, proto jsme ke konci hrály už jenom voleje. To je určitě jistější než dávat zezadu údery. Ale zvládly jsme to dobře, žádný míček nespadl.

Na slavnostním zahájení byly přítomné i sestry Kovačkovy. Prý vám začaly vykat.

Řekla jsem jim, ať mi rozhodně nevykají. Takže se potom opravily a řekly mi ahoj. Takže si myslím, že už jsme si to vyjasnily a bude to dobré.

Pojďme zpátky k tenisu. Vy jste poslední česká vítězka turnaje v pražské Stromovce. Jaké máte ambice?

Přistupuju k tomu tak, že od prvního zápasu čekám těžké souboje. Pavouk je tu silný, přijedou vynikající hráčky. Budu myslet hlavně na to, abych předvedla dobrý výkon v prvním zápase. Samozřejmě se ho budu snažit vyhrát a potom bude mým cílem vyhrát co nejvíce zápasů.

Určitě se těšíte na české fanoušky, takže asi nechcete chytit českou soupeřku.

Takhle to neberu. Jestli se sejdou dvě Češky, tak ta atmosféra bude ještě lepší. Tak jako tak si to užiju. Věřím, že diváci budou skvělý a budou nás podporovat.

Co vaše rodina, přijde na turnaj?

Ano, bude tu celá rodina i všichni moji blízcí, na to se moc těším. Celý rok se takhle na žádným turnaji nepotkáme. O to to bude hezčí.