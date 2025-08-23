Semifinálový souboj Bouzkové v Monterrey přerušil déšť, zápas bude pokračovat za několik hodin
Tenistka Marie Bouzková bude dohrávat semifinálový duel s Jekatěrinou Alexandrovovou na turnaji v Monterrey až v sobotu večer SELČ. Páteční utkání s druhou nasazenou Ruskou muselo být v Mexiku za stavu 2:2 v prvním setu přerušeno kvůli silnému dešti a po několikahodinovém čekání ho pořadatelé odložili na další den.
Pokud počasí dovolí, začít by se mělo v 11.30 místního času (19.30 SELČ), finále by přišlo na řadu poté. Předpověď ale není příliš příznivá.
Na vítězku už čeká třetí nasazená Ruska Diana Šnajderová, která v úvodním semifinále stihla před deštěm zdolat Američanku Alycii Parksovou 6:3, 7:6.
Před grandslamovým US Open, které v New Yorku odstartuje už v neděli, nedohrály semifinále čtyřhry Linda Nosková a Rebecca Šramková. Česko-slovenský pár vzdal duel s dvojicí Kuo Chan-jü, Alexandra Panovová za stavu 1:4.
