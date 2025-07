Začalo to narozeninami a končí trofejí, jásala vítězka turnaje v Praze Bouzková. Teď letí do Kanady

„Podpora diváků, to mi vždycky dodává strašnou energii. Ve třetím setu jsem ji potřebovala a nechala si to nejlepší nakonec. Je to velké dík divákům, kteří mi tady fandili. Začalo to pro mě narozeninami a končí trofejí,“ vyprávě Radiožurnálu Sport spokojená Bouzková.

Pro Marii Bouzkovou to byl ve Stromovce báječný týden, první den turnaje oslavila výhrou 27. narozeniny a postupně přidávala další vítězství a po tom finálovém má druhý titul kariéry z okruhu WTA.

Zatímco před lety zdolala v závěrečném zápase o titul Rusku Anastasii Potapovovou, tentokrát porazila krajanku Lindu Noskovou.

„Moc dobře jsem věděla, jak Maruška hraje. Pro mě je to takový urputnější tenis, ale dokázala jsem dojít do finále, i když jsem nedokázala předvést ani polovinu z toho, co umím hrát. Musím se zase pozitivně naladit na další turnaje,“ mrzelo Noskovou.

Jedno teď mají obě finalistky společné, hned po finále musí přes oceán k dalšímu turnaji v Kanadě. Takže bylo i štěstí, že déšť přišel až se závěrečným ceremoniálem a tenistkám nezkomplikoval už tak složité přesuny.

„Jsem ráda, že jsme to dohráli a teď tady už leje. Bylo by to nepříjemné, protože ráno letím do Montrealu na další turnaj,“ řekla vítězka turnaje v Praze Marie Bouzková, Linda Nosková by jako nasazená hráčka mohla mít aspoň chvíli času před tím, než půjde znovu na kurt.

🏆💙 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏 MARIE BOUZKOVÁ



Tournament's No.5 defeats Linda Nosková and claims her second Livesport Prague Open title! 🤩 pic.twitter.com/luUzKFteXH — Livesport Prague Open (@livesportprague) July 26, 2025