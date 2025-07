Bouzková na světovou jedničku Sabalenkovou nevyzrála, Wimbledon pro ni končí ve druhém kole

Vedle Vondroušové se středu představí také Jiří Lehečka, jehož čeká Ital Mattia Bellucci, Kateřina Siniaková vyzve bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Ósakaovou a Linda Nosková se střetne s Němkou Evou Lysovou.

Osmačtyřicátá hráčka žebříčku Bouzková prohrála se Sabalenkovou třetí ze čtyř vzájemných zápasů a neoplatila jí letošní porážku z Brisbane.

Second set ✅ Second round ✅



World No.1 Aryna Sabalenka defeats Marie Bouzkova 7-6(4), 6-4 after a tough battle on Centre Court 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/9l8VVWeyzp