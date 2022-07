Bouzková dál úspěšně kráčí Wimbledonem a je v osmifinále. Pro Veselého turnaj skončil

Tenistka Marie Bouzková postoupila ve Wimbledonu poprvé v kariéře do grandslamového osmifinále. Ve třetím kole zvládla i do třetice duel s americkou soupeřkou a Alison Riskeovou porazila 6:2, 6:3. Jiří Veselý si naopak v All England Clubu potřetí v kariéře osmifinále nezahraje. Poslední český zástupce v mužské dvouhře podlehl na londýnské trávě Tommymu Paulovi z USA. Bývalý juniorský šampion z Roland Garros zvítězil 6:3, 6:2, 6:2.

