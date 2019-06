Pro mě je vítězka nejen tenisově, ale hlavně lidsky, chválí Vondroušovou po Roland Garros její manažer

Na své první grandslamové finále čekala dlouho, ale samotný duel byl celkem rychlý a jednoznačný. Tenistka Markéta Vondroušová v něm podlehla Australance Bartyové 1:6 a 3:6 a chvíli ji trvalo, než se na Roland Garros v Paříži mohla trochu usmívat. Od zpravodaje z místa Paříž 8:54 9. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová (vlevo) a Ashleigh Bartyová | Zdroj: Reuters

„Mrzí to, ale zase to bylo první grandslamové finále a celkově mi ještě moc nedochází, co jsem dokázala. Myslím si, že na sebe můžu být pyšná,“ řekla Radiožurnálu Markéta Vondroušová, krátce poté, co přebrala od sedminásobné vítězky ženské dvouhry Roland Garros Chris Evertové stříbrný tác pro poraženou finalistku.

„Byl to zápas, který šel docela rychle. Člověk si pořád říkal: teď by se mohla chytnout, teď by se mohla chytnout, ale většinou to nevyšlo. Byl to takový horší zápas,“ litoval kouč Jan Hernych, že se tentokrát Markéta Vondroušová nedostala do zápasu tak, jako v předchozích duelech na turnaji a celkem hladce ve finále podlehla.

„Takové finále je extrém. Všech šest zápasů hrála strašně vysoký level,“ byl ale i tak Hernych šťastný za to, co tenistka na turnaji dva týdny předváděla. A že to bylo nad veškerá očekávání, prozradil i manažer Jan Koukal, kterému se pobyt v Paříži nečekaně prodloužil.

„V úterý ráno jsem přiletěl s tím, že na středu ráno mám letenku domů, ale protahovalo se to. Pro mě je to vítězka nejen tenisově, i když ve finále prohrála, ale hlavně lidsky,“ pochválil Vondroušovou.

Zpátky do práce

I jeho teď čeká velká výzva, stejně jako celý tým kolem české tenistky, který se bude snažit, aby sláva a velká pozornost po výjimečném výsledku nebyly jen záležitostí jednoho grandslamového turnaje.

„Celkově musím hrát agresivněji. Určitě se bude pracovat na všem. Nesmí se říct, že jsem hrála finále, takže teď nebudu měsíc trénovat. Vím, že to nepůjde samo. Teď si dám pár dní volno a potom se určitě vrátíme zpátky do práce,“ slibuje devatenáctiletá tenistka.

„Vůbec nevím, co mám čekat od toho, až se vrátím domů. Tady jsem od toho taková odřízlá a moc nevím, co se doma děje, ale budeme se snažit to nějak ustát,“ věří devatenáctiletá Markéta Vondroušová, poražená finalistka ženské dvouhry Roland Garros.

