Nenasazenou Vondroušovou čeká v devatenácti letech boj o grandslam. K ruce má početný tým i rodinu

Do Paříže dorazila jako hráčka mimo nasazenou dvaatřicítku, ale vrátit se odtud může jako grandslamová šampionka. Tenistku Markétu Vondroušovou čeká od 15 hodin finále ženské dvouhry, na které dorazí i její kompletní tým, který má na jejích úspěších nepopiratelné zásluhy. Paříž 8:06 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová může za své úspěchy děkovat i svému týmu | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Přijede mamka i táta, děda už je tady. Přijede i kondiční Michal a také pan Hřebec, který mi řekl, že na turnaj přiletí jen, když budu hrát grandslamové finále,“ zmínila Markéta Vondroušová kondičního kouče Michala Vágnera i svého mentora Jiřího Hřebce, který české hráčce od příchodu na pražskou Štvanici pomáhal.

Když k tomu připočteme i manažera Jana Koukala a herního trenéra Jana Hernycha, který je v Paříži od začátku turnaje, bude tým devatenáctileté tenistky kompletní.

„S Maky trávíme čas, ale je to samozřejmě hlavně její um, který potom předvádí na kurtu. Poskládaly se střípky pro to, aby byla zdravá a mohla na kurtu převést, co umí,“ pochválil Jan Hernych svoji svěřenkyni, která se bude snažit od patnácti hodin svůj už tak velký úspěch ještě vylepšit.

Loni v Paříži vypadla hned v prvním kole, podobně jako později ve Wimbledonu, byla často zraněná, hledala vhodného kouče a řešila zásadní osobní problémy.

„Vždy se mi osvědčilo přísloví, že vše špatné je pro něco dobré. Spojila se s trenérem a fyzioterapeutem, povedlo se spojit s Martinem Janouškem, který by se o ní měl starat, s Michalem Vágnerem odvedli skvělou práci co se týče jejího zdraví. V tomhle ohledu to mohlo být pro její další růst trošičku přínosné,“ myslí si Hernych, který vede Vondroušovou od loňského podzimu.

'Nepřipouštím si to'

Stejně jako další lidé z týmu se teď snaží, aby česká tenistka ustála i sportovně velmi vydařené období.

„Přijde mi, že jsem v těch zápasech v transu. Potom slezu z kurtu a skoro nevím, co se stalo. Jen tak si sedím, koukám se do blba a vůbec nevím, co se děje. Ani mi to nepálí, pořád si myslím, že hraju nějaké béčko v Česku a nepřipouštím si, že hraju grandslamové finále,“ dodává česká tenistka.

Ve finále čeká Markétu Vondroušovou Australanka Ashleigh Bartyová. Utkání, přímý přenos Radiožurnálu i online přenos serveru iROZHLAS.cz, začne po patnácté hodině.

Tam je všechno, neskutečné:) tenisová Csaplárova past Markéty, nechat vést soupeřku 3:5 v setu. A ten TB míček ne 5:2 A kraťas na konec, v 19 letech, nemám slov pic.twitter.com/LMff1i9z82 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) June 7, 2019