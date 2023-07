Nedokázala jsem si to ani představit, říká Vondroušová před finále. Podle Navrtátilové šanci uspět má

I tentokrát jsou fanoušci Ons Jabeurové z Tunisu ve wimbledonském areálu hodně slyšet. A možná jsou ještě víc optimističtí než loni. Před rokem jejich krajanka bojovala proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.

Letos právě obhájkyni titulu vyřadila, poradila si s Petrou Kvitovou a také se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

A ve finále se utká s nenasazenou hráčkou – Markétou Vondroušovou. Ons Jabeurová v dějišti turnaje vyprávěla, že si vítězství přeje pro celou Afriku, věří, že je ještě lepší hráčkou než byla loni.

Ano, výsledky má teď Tunisanka Jabeurová vynikající, na trávě hrát umí, zatímco pro Markétu Vondroušovou je stále obtížné uvěřit tomu, že na ní letos takto prorazila.

„Tím, že jsem ještě na té trávě hrála letos nic moc, tak bych si tohle ani nepředstavovala. Když by to byla antuka, nebo beton, tak bychom si řekli jo, pojďme to zkusit, ale tráva pro mě byla nedosažitelná, nedokázala jsem si to ani představit, natož jít v sobotu na finále.“ Přiznává Markéta Vondroušová, která ale bude mít touhu ve finále uspět. A podle slavné české rodačky Martiny Navrátilové by mohla mít šance.

„Samozřejmě šanci má, protože její hra je pro ostatní nepříjemná. Její řezaný bekhend je hodně dole, forehend zase skáče vysoko, servis nemá velké rány, ale je nepříjemné. Výborně se hýbe, takže šanci má.“ Věří Martina Navrátilová, která wimbledonskou dvouhru vyhrála devětkrát.

Finále wimbledonského grandslamu začíná v 15.00 a stanice Radiožurál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.