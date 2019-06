Vondroušová po vítězství ve čtvrtfinále Roland Garros: Jsem na sebe pyšná, že jsem to ustála

Tenistka Markéta Vondroušová svedla ve čtvrtfinále French Open bitvu s Chorvatkou Petrou Martićovou, kterou nakonec udolala po setech 7:6 a 7:5. Česká hráčka měla několik možností, jak zápas ukončit, ale matchbally nevyužila a jednou si i při podání připsala dvojchybu. V rozhovoru pro Radiožurnál ale řekla, že i tyto negativní zkušenosti se jí budou hodit. Paříž 23:24 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Markéta Vondroušová svedla ve čtvrtfinále French Open bitvu s Chorvatkou Petrou Martićovou, kterou nakonec udolala po setech 7:6 a 7:5. | Foto: Jean-Francois Badias | Zdroj: ČTK/AP

Markéto, obrovská gratulace. Co teď cítíte, když jste semifinalistkou v devatenácti letech?

Hlavně asi úlevu po těch všech matchballech, co jsem měla. Bylo to fakt těžké. Hrála super na ty matchbally, že jsem ani moc neměla šanci nic zahrát. Až ten poslední jsem dala debla, takže to bylo hodně psychicky náročné, ale jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech.

Bylo to hodně náročné na hlavu? Dopodávat se to nepovedlo, pak do toho zase zpátky naskočit.

Určitě. Když jsem měla za stavu 5:3 servis, tak už je to takové, že si člověk řekne: „Ty jo, musím to dopodávat.“ Ale bylo to první čtvrtfinále grandslamu, takže to na člověka padne. Je mi devatenáct, nemám tyhle zkušenosti a bylo to hrozně těžké. Jsem na sebe pyšná, že jsem to ustála.

Jak jste teď ráda za ty zkušenosti, že se vám i třeba něco nepovedlo?

Pro mě je to určitě skvělá zkušenost do dalších zápasů. I tyhle negativní zkušenosti člověk potřebuje na to, aby to už neudělal, aby to zahrál trochu jinak, odvážněji. Ale krizové situace na konci jsem zvládla, takže jsem ráda.

Teď tím asi celé Česko žije. Máme zase semifinalistku. Dokážete tohle nějak pouštět z hlavy, aby na to člověk moc nemyslel?

Mám tady kolem sebe teďka lidi, jdu na ten zápas a furt si říkám: „Hele, je to první kolo. Neříkej si, že hraješ třeba o semi, nebo teď budu hrát o finále.“ Spíš brát míček po míčku a nestresovat se tím hodně, protože pak je to akorát horší. Jenom si hrát svůj tenis.

Na druhou stranu můžete být sebevědomá. Od Australian Open jste nejlepší hráčkou, máte nejvíc výher na okruhu. Možná tomu ani nevěříte.

Spíš na to všichni tak koukají, že teď budu pořád něco vyhrávat, ale už jsem si na ten tlak trochu zvykla a mám to už docela dlouho, takže se s tím vyrovnávám docela dobře.

Takže jste v pohodě a budete i před semifinále?

Snad jo.