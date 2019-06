Anisimovová, Bartyová, Kontaová, nebo Vondroušová. Tenis bude mít novou grandslamovou šampionku

Devatenáctiletá tenistka Markéta Vondroušová bude usilovat o postup do finále ženské dvouhry Roland Garros a překážet jí v tom bude Britka Johanna Kontaová. Ta je v osmadvaceti letech zdaleka nejzkušenější hráčkou ze všech semifinalistek antukového grandslamu, do kterého se probojovaly hned dvě náctileté tenistky. Paříž 7:40 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američanka s ruskými předky Amanda Anisimovová (vlevo dole), Australanka Asleigh Bartyová (vpravo dole), Britka Johanna Kontaová (vpravo nahoře) a Markéta Vondroušová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Američanka s ruskými předky Amanda Anisimovová je teď hodně oslavovanou hrdinkou. Vyřadila loňskou šampionku z Paříže Rumunku Simonu Halepovou, v sedmnácti letech je nejmladší grandaslamovou semifinalistkou od Australian Open 2007, kde podobně zářila Nicole Vaidišová.

Po čtvrtfinálových zápasech v Paříži je jisté, že ženský tenis bude mít novou grandsalmovou šampionku.

A také rozhodla o tom, že bude mít ženský tenis novou grandslamovou šampionku. Amanda Anisimovová, Australanka Asleigh Bartyová, Britka Kontaová a Markéta Vondroušová teď mohou cítit hodně podobné šance na velký titul.

„Teď už to může být jakkoliv, teď už jsme čtyři, které jsou nejlepší na tomto turnaji, takže teď už se uvidí, jak to kdo zvládne,“ citoval Radiožurnál českou tenistku.

Markéta Vondroušová se nechce rozptylovat úvahami typu, jestli cítí, že může celý turnaj vyhrát. „Přijde mi, že už je to trochu o štěstí. Komu tam co padne, komu tam co nepadne, takže je těžké říkat, že to vyhraju. Je to pořád semifinále grandslamu, takže si to chci hlavně užívat, protože se to nestává každý den,“ dodala Vondroušová.

„Samozřejmě se musí v její hlavě dít velké věci. Holky to mají určitě těžké se s tím vyrovnat v těchto kolech,“ řekl trenér české tenistky Jan Hernych.

Jeho svěřenkyně má nejvíc vítězných zápasů na okruhu po letošním Australian Open, Britka Kontaová ale nedávno Markétu Vondroušovou porazila na turnaji v Římě a jako jediná ze všech zmíněných hráček už grandslamové semifinále ženského singlu hrála.

Páteční zápasy ženské dvouhry začnou ve stejný čas - už v 11 hodin dopoledne - a mimo centrální dvorec, což pořadatelé kompenzovali nízkým vstupným.