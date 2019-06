Tenistku Vondroušovou teď čeká těžký úkol. Bude se snažit, aby nebyla hráčkou jednoho turnaje

Ve světovém žebříčku je od pondělí poprvé v nejlepší dvacítce a v tom sezónním dokonce sedmá. A podle svých trenérů má rozhodně na to, aby se v absolutní špičce zabydlela trvaleji. Finalistka ženské dvouhry Roland Garros Markéta Vondroušová ale potřebuje po velkém sportovním skoku zvládnout i další kariérní kroky a nesouvisí to jenom s výkony na kurtu. Praha 7:45 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová na Roland Garros. | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

Nebyla by zdaleka první mladou tenistkou, která výjimečné úspěchy neustojí. Ale devatenáctiletá Markéta Vondroušová chce dělat všechno proto, aby jí výkonnostní pád podobně jako třeba předloňskou šampionku Roland Garros Lotyšku Jelenu Ostapenkovou nebo wimbledonskou finalistku z roku 2014 Kanaďanku Eugenii Bouchardovou nepotkal.

„Chceme hlavně, abych byla fit až do konce sezóny. Teď je to takové, že všichni ode mě budou čekat, že budu všechno vyhrávat. Tlak bude velký. Chci se s tím hlavně nějak vyrovnat a hrát si svůj tenis," řekla Radiožurnálu Vondroušová.

„Chceme hlavně, abych byla fit až do konce sezóny. Teď je to takové, že všichni ode mě budou čekat, že budu všechno vyhrávat. Tlak bude velký. Chci se s tím hlavně nějak vyrovnat a hrát si svůj tenis,“ řekla Radiožurnálu Vondroušová.

Na kurtu by to jít mohlo. Tenistka si vybudovala silný tým, kterému věří. Díky úspěchům a odměnám může do sebe snáz investovat. A také má hru bez velkých propadů. „Opravdu tuhle sezónu předvádí strašně vyrovnanou hru a má ji na vysokém levelu,“ myslí si trenér Jan Hernych.

Ale pro další kariéru Markéty Vondroušové může být velmi důležité, co se bude dít mimo kurty.

„Nebudu říkat, že jsem úplně klidný. Jsem z toho taky trochu nervózní. Tohle nikdo nečekal. Teď je na nás všech, aby ji věci okolo nesemlely, aby ta radost jí zůstala a ty věci okolo, kterých se na ni bude logicky ze všech stran valit plno, nějakým způsobem procedit a korigovat. Z marketingového hlediska, kdy její značka ohromně vyrostla, ale bude to hodně citlivá práce v tom, s jakými partnery ji případně spojit. Nejde jen o finance, ale i budování nějaké image. Tohle všechno musíme opatrně zvážit a podle toho pak postupovat,“ řekl po finále Roland Garros manažer Jan Koukal, který se teď bude snažit, aby nebyla Markéta Vondroušová hráčkou jednoho velkého turnaje, ale i těch dalších, které ji ještě v kariéře čekají.