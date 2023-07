Nebere tenis jako práci, ona tím žije, vypráví o Vondroušové její manžel Štěpán. Titul je pro něj šok

V předchozích dnech musel hlídat domácí kočku, jak Markéta Vondroušová z legrace vyprávěla v průběhu turnaje, ale při finálovém duelu už byl její manžel Štěpán Šimek v boxu české tenistky a sledoval, jaký dárek k prvnímu výročí svatby dostal. Londýn 12:03 17. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štěpán Šimek - manžel wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové | Zdroj: Profimedia

Tenistka Markéta Vondroušová má za sebou průlomový výsledek, vítězství ve Wimbledonu jí poprvé v kariéře vyneslo do první desítky světového žebříčku. Velký šok je to i pro manžela hráčky Štěpána Šimka, který mohl přiletět až na finálový zápas.

„Zatím je to hlavně šok.“ Přiznával i s odstupem Štěpán Šimek projektový manažer ve firmě zabývající se informačními systémy, který si jinak spoustu věcí dokáže logicky vysvětlit. Jenže tento příběh jednoduché zdůvodnění nemá.

„Na travnatém povrchu se Markétě Vondroušové dlouho nedařilo, takže i proto taková slova. Nevím úplně zatím, jak se s tím srovnat. Mám samozřejmě obrovskou radost, nikdo to nečekal, i když Maky měla dobrou sezonu, hlavně co se týče hlavy, tak tam byl obrovský posun. Čekal jsem, že bude hrát dobře, ale že vyhraje Wimbledon, to určitě říct nemohu,“ řekl Štěpán Šimek, i protože si pamatuje, jak na tom byla žena, tehdy ještě přítelkyně, pár měsíců před svatbou, na jaře minulého roku, kdy Markéta Vondroušová nevěděla co bude dál.

„V jednu chvíli, na začátku, když se to zranění začalo řešit, tak byla jedna taková chvíle, kdy nikdo moc nevěděl, co se s tím bude dělat a jestli s tím jde vůbec něco dělat. To byly hodně černé chvíle, protože tam visela i ta otázka, jestli bude vůbec moct hrát. Když si vzpomenu, jaké jsme měli tehdy v době svatby myšlenky, Maky měla sundanou sádru, nevědělo se, co bude a jestli bude hrát dobře, nebo špatně a jestli se plnohodnotně vrátí. Že za rok vyhraje Wimbledon, to je nelidské. Pro mě je to nepochopitelné,“ vypráví Štěpán Šimek, který se teď bude snaží pomáhat Markétě Vondroušové zvládnout všechny další kroky po wimbledonském úspěchu.

Tenisem žije

I když je přesvědčený o tom, že všemi nástrahami propluje úspěšná manželka výborně. Díky svému nastavení.

„Maky je hodně specifická v tom, že ona to nebere jako práci, ona tím žije. Dohraje dva zápasy za den a pustí si tenis, což je možná blbě, ale je z toho vidět, že ji to baví. Ona tím žije a to je hrozně výjimečné. Když se podívám na její každodenní život, nevypadá to jako dřina, nevypadá to, že by trpěla, protože jí to baví a užívá si to. Je to to, co chce dělat a užívá si to.“ Myslí si Štěpán Šimek, manžel wimbledonské šampionky.