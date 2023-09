Ruka to neovlivnila, prostě hrála dobře, uznala Vondroušová po vyřazení ve čtvrtfinále US Open

Tenistka Markéta Vondroušová skončila na US Open ve čtvrtfinále. Poprvé hrála na největším grandslamovém stadionu a zažila tam také novou a nepříjemnou situaci.

„Nějak ho dali dohromady, pak ho odvedli. Tekla mu pěna od pusy, bylo to fakt strašně divné a děsivé. Lidé tam křičeli během gamu a docela to se mnou otřáslo,“ zmiňovala Markéta Vondroušová úvodní game, ve kterém soupeřka ztratila náskok z vedení 40:0. Za shody tenistek rozhodčí utkání přerušila kvůli rychlému zásahu zdravotníků.

„Bylo to docela děsivé, tohle jsem ještě nezažila. Viděla jsem toho chlapa docela zblízka, tak jsem z toho nebyla sice otřesená, ale bylo to úplně nepříjemné.“

Americká tenisová asociace vydala ještě po utkání zprávu, že byl kolaps fanouška způsobený dřívějšími potížemi a nesouvisel s horkým počasím. A že se už bezpečně dostal ven ze stadionu k další prohlídce.

„Bylo zvláštní, že se člověku pak motalo v hlavě ještě tohle,“ přiznávala tenistka Markéta Vondroušová, která sotva se znovu začalo hrát, čelila drtivým úderům soupeřky, a přestože se ve druhé sadě zlepšila, nedokázala využívat své šance a na turnaji končí. „Ten zápas byl trochu smolný, ale ona mě hnala extrémně.“

Na bolestivý loket, který měla zpevněný tejpem, se nevymlouvala.

„Docela jsem se nacpala práškama, takže to nebylo tak hrozné. Dnes to ale neovlivnila ruka, prostě hrála dobře,“ uznala sílu soupeřky Markéta Vondroušová, která ale dokázala navázat na titul ve Wimbledonu, na severoamerických betonech v létě prohrála jen tři duely a výrazně se přiblížila Turnaji mistryň pro nejlepší tenistky sezony. „Myslím, že ty turnaje dopadly fakt dobře a tady to čtvrtfinále je taky skvělé,“ dodala vítězka travnatého Grand Slamu.

A výsledky si pochvaloval i její trenér. „Také žasnu a musím ji strašně pochválit. Vidím, jaká je to změna a kolik toho má kolem tenisu, jak to zvládá a jak to pak zvládá na kurtu. Turnaje v Americe zvládla skvěle, takže klobouk dolů,“ hodnotí vydařené léto české tenistky trenér Jan Hernych.

