Je to spíš mentální hra, říká Vondroušová o svých soupeřkách. První zápas na US Open jí vyšel

Jen jeden nepříjemný moment zažila na kurtu Markéta Vondroušová, když při jedné výměně uklouzla. Z dálky to vypadalo velmi nebezpečně a fanoušci si jistě pamatují, že na nedávném vítězném Wimbledonu trápil českou tenistku zraněný kotník.

„Vypadalo to docela děsivě, ale kotník jsem vůbec necítila, jen jsem si odřela loket,“ oddychla si Markéta Vondroušová, která byla občas pod palbou soupeřky hrající nezvykle obouruč z forhendové i bekhendové strany.

Ale drtivou většinu zápasu měla česká tenistka, i díky postřehům kamarádky a spoluhráčky z pražské Štvanice Miriam Koldziejové, jasně pod kontrolou.

„Koukaly jsme se na ní na videích, ale moc jsme ji neznaly. Miri ji trochu znala, jinak jsme nevěděly, tak jsme se koukaly na zápasy, co tu hrála. Je to specifický styl, ale jsem ráda, že jsem to zvládla. První set jsem byla nervózní, protože první kola jsou zrádná, ona tady navíc už tři zápasy hrála. S kvalifikantama je to dost těžké, ale myslím, že pak už to šlo dobře,“ vysvětlovala Markéta Vondroušová, která před turnajem mluvila o terči, který má teď obrazně řečeno na zádech.

Poznámky v zápisníku

Soupeřky Vondroušovou znají, díky tomu se na ni mohou alespoň teoreticky připravit, což bylo vidět i teď, když si Han Na-le na lavičce při střídání stran vytáhla poznámkový blok a některé věci si připomínala. „Prostě na to musím být připravená. Všichni máme své styly, které známe. Je to spíš mentální hra,“ komentuje Vondroušová.

Markéta Vondroušová nastupuje na kurty jako úřadující grandslamová šampionka, hráčka světové desítky, za sebou má po wimbledonském titulu také několik jednání se sponzory a mnohem víc mediálních aktivit, ale i blízcí tenistky si všímají, že je zatím v této nové pozici v klidu.

„Byla jsem sama překvapená, že to šlo takhle. Pro mě je důležité si držet malý okruh lidí,“ připomíná důležitost svých blízkých Markéta Vondroušová.