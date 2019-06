Tenistka Vondroušová porazila Chorvatku Martićovou a postoupila do semifinále Roland Garros

Tenistka Markéta Vondroušová ve čtvrtfinále French Open porazila Chorvatku Petru Martićovou a poprvé v kariéře postoupila do semifinále. První set rozhodl až tie break, druhou ovládla česká hráčka 7:5 a na pátý pokus Chorvatku porazila. V semifinále se devatenáctiletá Vondroušová utká s Britkou Johannou Kontaovou, která ve čtvrtfinále porazila 6:1 a 6:4 loňskou finalistku Sloane Stephensovou z USA. Paříž 21:21 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Markéta Vondroušová ve čtvrtfinále French Open porazila Chorvatku Petru Martićovou | Foto: Michel Euler | Zdroj: ČTK/AP

Devatenáctiletá Vondroušová znovu posunula své grandslamové maximum, kterým bylo dosud loňské osmifinále US Open. V Paříži ještě neztratila ani set.

Proměnlivé počasí v Paříži dělá tenistům starosti. Musí dávat pozor, jak správně vyplést rakety Číst článek

Vondroušové se podařilo to, co nedokázala ve třetím kole světová dvojka Karolína Plíšková. Jednatřicáté nasazené Martičové v prvním setu odvrátila tři setboly, aby následně sadu získala v tie-breaku. Ve druhé sadě sice ztratila vedení 5:2, ale za stavu 6:5 na returnu proměnila čtvrtý mečbol.

Ve čtvrtečním semifinále se Vondroušová utká s Britkou Johannou Kontaovou, s níž krátce před Roland Garros prohrála ve třech setech čtvrtfinále v Římě. To ale byla unavená ze dvou třísetových zápasů, které odehrála den před tím. Teď bude mít den volna.

Průlom v Paříži

Britka Johanna Kontaová se po sérii neúspěchů na grandslamech vrátila do semifinále. Mezi posledními čtyřmi na turnaji velké čtyřky byla na Australian Open 2016 a ve Wimbledonu 2017, ale od té doby se šestkrát nedostala přes druhé kolo. Až přišel průlom na pařížské antuce, kde přitom do letoška v hlavní soutěži nevyhrála ani zápas a čtyřikrát prohrála v prvním kole.

Kvitové hrozí, že přijde kvůli zranění ruky i o Wimbledon. ‚Občas si s tím vyčistím zuby,‘ má naději Číst článek

Ve čtvrtfinále v úterý porazila 6:1 a 6:4 loňskou finalistku Sloane Stephensovou z USA. Osmadvacetiletá Britka hrála skvěle především při svém podání. Vyhrála při něm 75 procent míčů a povolila soupeřce jediný brejkbol, který odvrátila.

„Myslím, že to byl rozhodně jeden z mých nejlepších výkonů. Na servisu jsem hrála velmi dobře, dobře jsem ho variovala, díky čemuž bylo podle mě pro Sloane těžké najít v těch hrách rytmus,“ vykládala Kontaová.

Současný úspěch na French Open vnímá jinak než svá dřívější grandslamová semifinále. „Neřekla bych, že znamená víc. Myslím, že je to jen trochu odlišný proces. Ale nejvíc ze všeho jsem opravdu šťastná, jak trénuji a pracuji každý den na něčem, co mě baví a v co věřím,“ pochvalovala si.

Od loňského října ji vede francouzský kouč Dimitri Zavialoff. Ten dříve trénoval dvojnásobnou semifinalistku Roland Garros Timeu Bacsinszkou. Kontaová si ale nemyslí, že by se na jejím prolomení pařížského prokletí podílely zkušenosti, které nabral její trenér se švýcarskou tenistkou. „Myslím, že Dimitri má velmi individuální přístup. Já jsem poněkud jiná hráčka než Timea,“ poznamenala.