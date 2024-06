Vondroušová se probojovala do čtvrtfinále Roland Garros, v něm vyzve světovou jedničku Šwiatekovou

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová potvrdila proti 125. hráčce světa Danilovičové roli favoritky. Do čtvrtfinále grandslamu se loňská vítězka Wimbledonu probojovala počtvrté v kariéře. V Paříži také zůstala poslední českou účastnicí ve dvouhře.

Se Šwiatekovou se Vondroušová utkala zatím třikrát, ani jednou nevyhrála a nezískala ani set. Naposledy se střetla se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou na loňském Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu, kde prohrála 6:7, 0:6.

A Roland-Garros quarterfinalist for the first time since 2019 👏#RolandGarros https://t.co/zNvVKy9K2A pic.twitter.com/DsP3oV9vd6