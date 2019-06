Asi by byl zázrak, kdybych to v devatenácti vyhrála, říká Vondroušová po prohře ve finále Roland Garros

Markéta Vondroušová ve finále druhého grandslamového turnaje sezony nestačila na Australanku Ashleigh Bartyovou, které podlehla ve dvou setech 1:6 a 3:6, přesto je na sebe pyšná. Jak řekla devatenáctiletá tenistka v rozhovoru pro Radiožurnál, ještě jí stále nedochází, co na Roland Garros dokázala. „Jsem na sebe určitě hrozně pyšná, i když to dneska nevyšlo,“ řekla Vondroušová. Rozhovor Paříž 19:33 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová ve finále Roland Garros uhrála jen čtyři gamy | Zdroj: Reuters

Během závěrečného ceremoniálu jste se dokázala dopracovat od slz alespoň k nějakému úsměvu…

Teď je to těžké. Celý zápas byl těžký, ona (Ashleigh Bartyová - pozn. red.) hrála super zápas, pak to i sama říkala, že hrála neskutečně.

Rozhovor reportéra Radiožurnálu Jaroslava Plašila s Markétou Vondroušovou po finále Roland Garros

Mrzí to, ale zase to bylo první grandslamové finále a celkově mi ještě moc nedochází, co jsem dokázala. Myslím si, že na sebe můžu být pyšná, i když jsem prohrála.

Vždyť jste tady hrála finále, ještě aby ne. Hrála jste parádní turnaj, zvedla jste obrovskou vlnu zájmu o vás, o český tenis… Co si z toho teď vezmete?

Jsem na sebe určitě hrozně pyšná, i když to dneska nevyšlo. Celkově tady ty dva týdny byly skvělé, měla jsem tu rodiče. Bylo super, že mě mohli vidět, i když to nevyšlo. Celkově jsem si to hrozně užívala a uvidíme, co se teď bude dít doma, ale já se tam hrozně těším.

Markéta Vondroušová (vlevo) a Ashleigh Bartyová | Zdroj: Reuters

Před pěti lety jste tu hrála poprvé jako čtrnáctiletá juniorka. Napadlo by vás tehdy, že tu za pět let něco takového zažijete?

Pamatuji si, jak jsem se tu dívala na Šafinu (Lucii Šafářovou - pozn. red.), jak tu hrála finále. Hrozně jsem jí fandila, říkala jsem si, že je to obrovský úspěch, že je hrozně těžké dostat se do finále, když je tu tolik dobrých holek. No a za pár let jsem tu já. Je to prostě neskutečné. I když jsem prohrála, tak je to pořád neskutečný úspěch.

Lucie Šafářová tu hrála v roce 2015 finále proti Sereně Williamsové, předtím také jako vy ani jednou neztratila set, možná zažívala něco podobného. Co vy? Dá se popsat, když je člověk takhle blízko, ale nakonec nevyhraje?

Nevím, přišlo mi, že by to byl asi zázrak, kdybych to v devatenácti vyhrála, ale i to finále je neuvěřitelné. Hrozně si vážím toho, že tu se mnou dneska byli všichni lidi z týmu a rodiče. Bylo hrozně super, že mě mohli vidět hrát.

Jaká výzva je to pro vás, aby vás teď takhle vídali častěji? Teď asi přijdou očekávání nejenom od okolí, ale i sama na sebe budete možná přísnější…

Určitě. Teď budu nasazená i na grandslamech, takže to bude zase o trochu větší tlak, ale musím se s tím nějak vyrovnat a soustředit se na sebe, na svojí hru a hlavně si to užívat.

Stejně to byla paráda, i když to dneska nevyšlo. #RG19 příště už tím Markéta projde jako paní vpravo:) pic.twitter.com/GrSgT5ZEhM — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) June 8, 2019