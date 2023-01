Neprohrála tady ani set, já už prohrála dva, usmívá se Vondroušová před duelem s Fruhvirtovou

Výhra na velkém kurtu a s velkou hráčkou. Jaké emoce teď cítíte?

Jsem šťastná, ale hlavně unavená, ale je to super. Byl to podle mě skvělý zápas, ona se zvedla a hrála dobře. Bylo důležité uchopit každou šanci, kterou jsem měla a to se mi povedlo.

Jaké jsou pro vás ty noční zápasy?

Dnes už jsem to hodně cítila a jak jsme dohrávaly druhý set, tak fakt je člověk vyřízený, protože je jedna hodina ráno a na to se připravit nedá, že tu bude běhat ráno po kurtě. Trochu jsem s tím počítala, že chlapi před námi mohou hrát déle a celý se to posunulo, ale tyhle tři dny byly hrozně náročné. Zkusím se alespoň trochu vyspat a uvidíme, snad nás dají s Lindou trochu dříve, abych zase nehrála o půlnoci.

Čím to je, že jste to tak dobře zvládla?

Dneska už jsem na to byla připravená, že jdete na kurt s tím, že se může hrát pozdě. Je to „night session“, takže se s tím počítá, když je to poslední zápas. Spíš ty dny předtím se mělo hrát, pak zase nehrálo kvůli vedru a dešti. Pak se to mělo rušit, pak zase ne, takže člověk tady lítá a čeká několik hodin, až se vše domluvíme. Musíme se na to připravovat, protože takhle to bohužel na velkých turnajích, že se hraje večer. Myslím, že to není úplně dobrý krok, ale chlapi teď hrajou taky, takže se s tím musí počítat.

Vaší soupeřce Lindě Fruhvirtové je 17 let, nedávno jste ale tu situaci taky zažila. Víte, co se holce může v tomto věku honit hlavou?

Jak jde nahoru tak ví, že může hrát s kýmkoliv a může kohokoliv porazit. Měla jsem to tak podobně, ale pak se to trochu otáčí, když člověku dojde, že oni s vámi mohou hrát taky a porazí vás taky. Umím si představit, co prožívá, ale samozřejmě to budě těžký zápas, který může být na obě strany. Ona hraje super, neprohrála tady ani set, já už prohrála dva, takže je to těžší. Ona je super a Brenda hraje taky dobře, takže se ženou navzájem. Myslím, že to bude zajímavý zápas.