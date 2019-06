‚Když budu hrát svou hru, mám šanci,‘ říká tenistka Vondroušová před úterním čtvrtfinále

Tenistka Markéta Vondroušová postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále ženské dvouhry na grandslamovém turnaji. Sevastovou z Lotyšska porazila 6:2 a 6:0 a na letošním Roland Garros v Paříži ještě neztratila ani jeden set. V úterý si tak devatenáctiletá tenistka zahraje proti Chorvatce Martićové, kterou zatím ještě nikdy nedokázala ve vzájemném utkání porazit. Jak se na zápas těší, probírala s reportérem Radiožurnálu. Paříž 21:07 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová při svém čtvrtém zápase na Roland Garros. | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

Při nedělním zápase jste si odřela prsty. Ztratila jste pak dva gemy, jak moc vás to ve hře omezilo?

Oni mi ty prsty vázali. Já jsem říkala, že to nechci, že se mi s tím hraje špatně, ale prý jsem to musela mít, že mi tekla krev. Nemám ráda, když mám něco na prstech. Ale ona (Sevastová – pozn. redakce) hrála dobře ty dva gemy, nebylo to asi kvůli tomu, že jsem měla zavázané prsty. Každopádně od té doby, co jsem si to sundala, to bylo dobrý.

Jak se cítíte ve vašem první čtvrtfinále?

Je to skvělý, já si myslím, že jsem odehrála super zápas. Ona je dvanáctá na světě a určitě je nepříjemná. Ale moc jsem jí nedala šanci se nějak chytnout. Myslím, že kdybych to udělala, tak ona by se chytla, protože vypadala, že si pořád hraje. I za stavu 0:4 se tam hecovala.

Tak jsem ráda, že jsem to takhle dohrála. Určitě to na mě může dopadnout, ale dneska jsem to zvládla, myslím, dobře. Hrála jsem poprvé na velkém kurtě a velký zápas, takže jsem ráda a nečekala jsem, že bych to zvládla takhle hladce.

Příště vás čeká Petra Martićová. S tou jste se už párkrát potkala, ale zatím vždy zvítězila Chorvatka. I když naposledy v Istanbulu už to vypadalo, že ji porazíte.

My jsme spolu hrály jednou na antuce a předtím třikrát na betonu. Ale myslím si, že ona na antuce hraje líp. Sama to i říkala, že se na antuce cítí líp. Ale tak teď už se může stát cokoli. Myslím si, že to bude strašně těžký zápas, ale tak je to čtvrtfinále, tak všechno asi bude těžký.

Vidíte v tom minulém zápase v Istanbulu nějakou naději, protože jste třeba našla způsob jak s ní hrát?

Tam si myslím, že to bylo trošku pomalejší, což jí asi sedí víc. Ale trenér už taky viděl dva naše zápasy, tak ji známe a budeme se snažit něco vymyslet. Myslím, že když budu hrát svoji hru, tak mám šanci ji porazit.

Jak se odměníte za ten úspěch? Nebo to ještě není na odměnu?

Určitě je. Ale teď se chci nejdřív soustředit na ty zápasy a potom se uvidí.