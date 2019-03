Markétě Vondroušové po porážce přáli nemoci i smrt, proti autorům komentářů se může bránit soudně

Ve své zatím krátké profesionální kariéře zažívá jedno z nejúspěšnějších období. Teprve 19letá tenistka Markéta Vondroušová se vrací z Ameriky, kde na dvou velkých turnajích v Indian Wells a Miami postoupila do čtvrtfinále. Jenže v zámoří odvracela i jiné útoky než ty, o které snažily její soupeřky. Praha 17:12 29. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová | Foto: Andres Kudacki | Zdroj: ČTK/AP

Po čtvrtfinálové porážce od Karolíny Plíškové instagramový účet Markéty Vondroušové začaly plnit komentáře, ve kterých uživatelé 19leté tenistce anglicky i český sprostě nadávali, přáli jí i její rodině AIDS i smrt.

Sokolovská rodačka ukázala nadhled. Napsala pouze: „Tolik zpráv. Děkuji vám.“ S talentovanou hráčkou už o nenávistných komentářích mluvil její manažer Jan Koukal, a Vondroušovou prý příspěvky mrzí hlavně kvůli jejím blízkým.

„Není to nic nového. Hrála dobře na větší scéně, tak to mělo větší pozornost a přitáhlo to víc sázkařů, kteří jí takovéhle zprávy po zápasech píšou. Ona si z toho nic moc nedělá, je to nepříjemné pro rodiče, pro které jsou takové útoky na jejich dceru osobnější,“ vysvětluje Radiožurnálu Jan Koukal.

V tenise výsledky stojí na jednotlivcích a nespokojení sázkaři se mohou obrátit přímo na hráče, který je o výhru připravil.

S internetovými útoky často anonymních uživatelů mají zkušenost v podstatě všichni profesionální tenisté, a například Karolína Plíšková si účty radši nechává spravovat někým jiným.

Právní ochrana

Sportovci mají možnost právní ochrany, která umožňuje dvě cesty. Trestní oznámení, nebo se mohou poškození obrátit přímo na provozovatele sociálních sítí.

„Podle zákona má poškozený právo domáhat se po provozovateli hostingu, aby odstranil protiprávní obsah. Ve chvíli, kdy se o takovém obsahu dozví, musí ho provozovatel hostingu buď odstranit, nebo obhájit, proč není protiprávní,“ radí Jan Diblík, specialista na právo na ochranu osobnosti

Jestliže provozovatel obsah neodstraní, může se poškozený sportovec domáhat odpovědnosti přímo po něm. Vykompenzovat újmu zároveň lze i občansko-právní žalobou přímo po autorovi příspěvku.

„Je možné se domáhat žalobou o zadostiučinění za způsobenou újmu. Je těžké prokazovat výši škody, ale soudy často nějakou částku přisuzují,“ doplňuje Jan Diblík možnosti, které se nabízí tenistce Markétě Vondroušové, ale i ostatním, kteří se ocitli pod podobnými nenávistnými útoky.