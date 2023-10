‚Alespoň se hezky rozehraju.‘ Vondroušovou čeká v úvodním zápase Turnaje mistryň Polka Światekovou

Loni touto dobou se na menším halovém turnaji ve Velké Británii snažila o návrat na kurty. Po dlouhodobém zranění a operaci zápěstí byla až ve druhé stovce světového žebříčku, ale teď je ve společnosti těch největších hvězd ženského tenisu.

„Teď je to díky Bohu docela dobré, tak že si to užívám. Nevím, jestli jsem zrovna plná sil, ale snažím se,“ přiznává Markéta Vondroušová, která se teď na břehu Karibského moře v mexickém Cancúnu snažila co nejlépe připravit na poslední individuální akci sezony.

A to i navzdory velmi silnému větru a při dlouho omezených tréninkových možnostech, protože zdejší centrální dvorec organizátoři stihli připravit jen tak tak.

A třeba s otíráním sedaček v hledišti pomáhali krátce před zahajovacím zápasem i lidé z ženské profesionální organizace nebo rozhodčí.

„Ti lidé se prostě snaží. Je to podle mě hrozně těžké v tak krátké době všechno tady postavit. Na druhou stranu, když se pro to rozhodli, tak to tady asi mělo být připravené. Je to ale tak, jak to je a je to pro každého stejné,“ říká wimbledonská vítězka.

Velká konkurence

Takže je česká tenistka hlavně ráda, že může hrát, a ani moc neřeší, že bude na druhé straně kurtu Polka Iga Świateková, která na Turnaji mistryň bojuje o návrat na pozici světové jedničky.

„Na úvod je to jeden z nejtěžších zápasů, co mohl být, ale zase se hezky rozehraju. Všechny zápasy jsou strašně těžké, takže si člověk nevybere. Ani jsem neměla přání, jsem ráda, že je kurt připravený,“ těší se Markéta Vondroušová na zápasy s Igou Światekovou, ten začne v pondělí po 23. hodině.

Následovat budou duely s Tunisankou Ons Jabeurovou či Američankou Cori Coco Gauffovou, dalšími soupeřkami ve skupině, ze které postoupí jen dvě nejlepší do víkendového semifinále.

