‚Je to hrůza, kurt je šílený.‘ Vondroušová neskrývala po další prohře na Turnaji mistryň zklamání

Tenistka Markéta Vondroušová prohrála i druhý zápas na Turnaji mistryň. Tunisance Ons Džabúrové podlehla 4:6, 3:6 a v mexickém Cancúnu už má jen teoretické šance na postup do semifinále. Bezprostředně po utkání byla hodně zklamaná, je rozladěná z hrbolatého povrchu, na kterém se hraje, a podmínky ještě zhoršil velmi silný vítr. Cancún (Mexiko) 11:39 2. listopadu 2023

Jsou sportovci, kteří by možná tak silný vítr uvítali, zvlášť pokud by jim foukalo do zad či po směru jízdy, ale tenistkám na kurtu hodně překážel.

A když se k tomu přidal hráčkami často kritizovaný nerovný kurt, byly z toho zřejmě nejtěžší podmínky, které Vondroušová ve své kariéře při zápase zažila.

„Ten kurt je fakt šílený a vítr byl šílený taky. Jsem ráda, že to skončilo a můžu jít už pryč. Je to fakt extrémně nepříjemné tady hrát. Na moji hru to není vůbec a celkově je to tady fakt šílené. Dělám, co můžu, ale tady to fakt nejde,“ přiznává Markéta Vondroušová Radiožurnálu Sport.

Vítězka letošního Wimbledonu o Turnaj mistryň sice moc stála, vždyť měl být odměnou za zatím nejlepší sezonu kariéry, ale teď by z něj nejradši zmizela.

„Je to fakt hrůza, takže jsem ráda, že mě čeká poslední zápas a jedeme pryč,“ říká Markéta Vondroušová, kterou ještě čeká poslední utkání ve skupině proti Američance Cori Gauffové.

Nulová motivace

Šanci na postup ještě má, ale musela by jí pomoci Polka Iga Świateková a sama zároveň potřebuje co nejjednoznačněji porazit zmíněnou páteční soupeřku Gauffovou.

A jak je z hlasu české tenistky poznat, tento scénář teď Vondroušové nepřijde moc reálný.

„Hrát musím, nějak to odehraju, ale už postoupit nemůžu. Je malá šance, ale budu se snažit vyhrát. Tady je to ale dost těžké, zápasy nejsou tak dobré, jak by mohly být,“ netají Markéta Vondroušová velké zklamání z aktuálního Turnaje mistryň, na který se dostala poprvé v kariéře.