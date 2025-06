Vondroušová vyřadila na berlínské trávě Tunisanku Džabúrovou, na turnaji si zahraje v semifinále

Pětadvacetiletá Vondroušová potvrzuje v Berlíně dobrou formu. Navázala na předchozí triumfy nad vítězkou letošního Australian Open Američankou Madison Keysovou a Ruskou Dianou Šnajderovou.

Po návratu po zranění ramena vyhrála pátý ze šesti zápasů. Jednašedesáté hráčce světa Džabúrové v pátek vzala čtyřikrát servis, sama všechny čtyři brejkboly odvrátila.

Předloňská wimbledonská šampionka Vondroušová porazila Džabúrovou popáté z devíti zápasů. První set získala díky povedenému úvodu, kdy získala vedení 2:0. V desátém gamu odvrátila dva brejkboly za stavu 15:40. Ve druhé sadě vyhrála rodačka ze Sokolova první čtyři hry a dotáhla duel k vítězství.

Do semifinále na okruhu WTA postoupila poprvé od loňského dubna. Tehdy se dostala do stejné fáze na antukovém turnaji ve Stuttgartu.

