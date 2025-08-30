S rukou to vypadalo fakt blbě, teď si to užívám, říká Vondroušová po postupu do osmifinále US Open
Tenistka Markéta Vondroušová postoupila na US Open do osmifinále. V New Yorku si ve dvou setech poradila s nasazenou sedmičkou Jasmine Paoliniovou z Itálie. Po utkání česká tenistka pro Radiožurnál Sport přiznala, že kdyby ji někdo před pár měsíci řekl, že bude hrát v osmifinále grandslamu, nevěřila by.
Gratuluji k postupu. To byl zápas jak víno, jak se cítíte?
Cítím se dobře. Přijde mi, že je to taková odplata za všechno, co jsem musela poslední měsíce protrpět s tím ramenem a je super být zase zpátky. Jsem za tyhle zápasy strašně ráda, protože kdyby mi někdo před pár měsíci řekl, že vyhraju turnaj ze série 500 a budu ve 4. kole grandslamu, tak mu řeknu, že nebudu. Fakt to vypadalo s tou rukou blbě, teď musím zaklepat, protože o ní nevím. Jen tady stát na kurtu zdravá je skvělé a užívám si to.
Poslechněte si rozhovor s Markétou Vondroušovou po postupu do osmifinále US Open
Ani jednou jste neztratila podání, ale vyzdvihl bych tu vaši obranu, to bylo neuvěřitelné...
Jo, s ní to tak je, protože ona hraje rychle z ruky, a když na to má čas, tak je to strašně těžké. Věděla jsem, že musím vrátit, co půjde. Já se s obranu umím vracet do toho, abych pak zatlačila. Když to má ona na ruce, tak to rozhodí strašně dobře.
Měla jste víc vítězných balonů v prvním setu, ale opticky to vypadalo, že jste pod neuvěřitelným tlakem. Jak se proti tomu hraje?
Já jsem na to připravená. Přijde mi, že se tenis mění na to, že ty holky takto hrajou, ale když se pak člověk dostane do výměn a trochu je rozběhá, tak je to pro mě lepší. Velké procento těch holek takto hraje, že z prvního míče tlačí a buď to zabijou a nebo si vytvoří tlak. Pro mě bylo důležité, že když jsem měla kratší míč, tak jsem ji rozhodila. Já nejsem typ, který by to takto zabíjel z těch prvních míčů. Je pro mě důležité nenechat se tak tlačit a dělat vítězné míče třeba i po pár míčích.
Vy jste spolu hráli v roce 2017, to už je docela dlouho, co?
Ano, někdo se mě na to ptal a říkala jsem, že už si to vůbec nepamatuji. To mi bylo 17 let, takže to už je strašně dávno. Stárneme bohužel. Ona má teď dobré výsledky a tenis má fakt nepříjemný.
Ten maratonský gem ve druhém setu měl skoro 13 minut. Co se člověku honí hlavou?
Já tu jednu výměnu na 40:30 zahrála takový lob, který byl strašně těžký, tak jsem to zahrála dobře. Přišlo mi, že když měla výhodu, tak to zkazila hned a bylo to takové na hlavu. Byla jsem ráda, že se to povedlo a když už pak člověk dosáhne na tu pětku, tak je klidnější, že to může odehrát sám. Ten gem byl ale brutální.
Jak se těšíte na souboj s Jelenou Rybakinovou?
To bude strašně těžké, protože ona teď hraje hrozně dobře. Na každém turnaji hraje více méně v semifinále, takže je to asi nejvíc konzistentní hráčka. Přijde mi, že má asi nejhezčí tenis, když hraje dobře, tak hraje čistě a podává dobře. Budu muset zkusit ji rozebrat nějakýma čopama, ale myslím, že už teď nemám co ztratit a ty zápasy jsou dobré.
