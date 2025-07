Beru to s nadhledem, před třemi měsíci jsem ještě nedržela raketu, říká Vondroušová po postupu

Na konci zápasu cítila Markéta Vondroušová úlevu, vedla 6:1 a 5:1. Jenže najednou to byla ona, která musela dotahovat. Protože se to povedlo, mohla se radovat z postupu do dalšího kola. „Bylo důležité se z toho nehroutit a bylo super, že jsem udržela servis na 6:6. Ten zápas byl dobrý,“ vyprávěla po utkání s Američankou Kesslerovou Markéta Vondroušová.

Ta v součtu s vítězným turnajem v Berlíně vyhrála už šestý zápas v řadě na trávě, přitom nedávno do Německa dorazila s minimální herní praxí. Když viděla těžký los, počítala spíše s tím, že brzy pojede domů. Jenže jednu silnou soupeřku za druhou na turnaji porážela, včetně grandslamových šampionek Keysové či Sabalenkové.

‚Hrát bez bolesti je neskutečný pocit‘

„Nějaký tlak cítím. Tím, že jsem si teď prošla hodně věcmi, tak mi přijde, že to ze sebe umím nějak vyfiltrovat. Říkám si, že před třemi měsíci jsem ještě nedržela raketu. Člověk to pak bere trošku s nějakým větším nadhledem. Protože hrát zase bez bolesti je neskutečný pocit,“ naráží Vondroušová na své vleklé zdravotní problémy a složitý návrat po loňské operaci ramene.

Místo rakety musela často hlavně cvičit a cvičit tak, aby rameno zpevnila. Denní rutinu z té doby si nějakým způsobem udržuje i teď, když už zase hraje tenis. „Před každým hraním a vlastně i v rozcvičce mám teď specifické cviky, které dělám. Protahujeme tu ruku. Tak prapodivně ji lámeme, aby to nebolelo. Mám teď nějaké zajeté věci, které si před tréninkem dělám. Musím zaklepat, ale fakt to teď drží, takže jsem hrozně ráda,“ řekla Markéta Vondroušová po postupu do druhého kola Wimbledonu.

Raducanuová vs Vondroušová

Vondroušová v druhém kole nastoupí proti Britce Emmě Raducanuové, která se v posledních dnech stala oblíbenkyní tenisových fanoušků na sociálních sítích, především kvůli údajnému vztahu s Calrosem Alcarazem. Se Španělem by Raducanuová navíc měla nastoupit do smíšené čtyřhry na srpnovém US Open.

