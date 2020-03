Tenisový trenér Štěpánek: Rušení turnajů je něco nového, spousta hráčů je z toho vykolejená

Pár hodin před začátkem zrušili organizátoři jeden z největších tenisových turnajů sezony. V Indian Wells se hrát nebude, podnik přezdívaný pátý grandslam byl zatím odložen kvůli obavám ze šíření koronaviru. Přímo z Kalifornie se podělil s Radiožurnálem o své dojmy Martin Štěpánek, bývalý trenér Tomáše Berdycha a v současné době kouč Chorvata Borny Ćoriće. Indian Wells 14:42 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenisový areál v Indian Wells | Foto: Dubreuil Corinne/ABACA | Zdroj: Reuters

Na kalifornském turnaji měla v pondělí začít kvalifikace, ve středu zápasy hlavních soutěží. Turnaj je mezi tenisty velmi oblíbený, což platí i o divácích - loni jich do areálu přišlo během dvanácti hracích dnů kolem půl milionu. „Hráči zatím nevědí, co bude dál. Nyní čekáme, co bude s turnajem v Miami,“ popisuje Martin Štěpánek.

O zrušení turnaje

„Hlavní hygienik a doktor, který má na starosti celé zdejší údolí, se dohodl na zrušení s organizátory turnaje. Tedy ne s organizacemi ATP ani WTA. Je to i z toho důvodu, že do hlediště tradičně chodí hodně starších lidí, kteří jsou v souvislosti s koronavirem ohroženou skupinou. Je tu nahlášených nějakých šest nových případů.

Bouzková ve svém prvním velkém finále neuspěla. V Monterrey podlehla Svitolinové ve třech setech Číst článek

Je to průšvih, protože do Indian Wells dorazilo strašně moc hráčů a hráček. Turnaj je každopádně zrušený a bude se asi hledat nový termín. To ale bude problematické, protože přes léto je tady teplota hodně vysoká.“

O atmosféře na místě

„Pro tenisty je rušení turnajů něco nového, co nikdy nezažili. Spousta z nich je z toho vykolejená, protože turnaje po sobě následovaly s takovou jistotou, jako každý den ráno vychází slunce. Někteří navíc měli v Indian Wells obhajovat body do žebříčku, které teď mít nebudou. Není to jednoduchá situace.

Hráči zatím nevědí, co bude dál. Jestli letět do Miami, nebo si objednat letenky domů. Je to trochu chaos, ale zástupci ATP i WTA dělají, co se dá, aby vymysleli nejlepší řešení. Určitě tu ale nevládne panika – trénuje se, doprava funguje, všechno v normálních kolejích.“

O dalším programu

„Čekáme, co bude s turnajem v Miami, který má začít 25. března. V úterý ráno by měla být schůzka WTA, kde by se mělo rozhodnout. Můj odhad je takový, že nebude ani tenhle turnaj, ale je to pouze spekulace. V Miami už zrušili i Ultra Music Festival, velký festival taneční hudby.“

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020