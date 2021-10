Tenisová legenda a bojovnice za práva menšin. Martina Navrátilová slaví 65. narozeniny

Do světa profesionálního tenisu jako nesmělá dívka z bývalého Československa, ale postupně se stala jednou z nejodvážnějších osobností nejenom sportovního světa. Třeba proto, že se už v mladém věku rozhodla pro emigraci z komunistické země do Spojených států, nebo proto, že se jako jedna z prvních veřejně přihlásila k lesbické orientaci. Jedna z nejúspěšnějších tenistek všech dob Martina Navrátilová slaví v pondělí 65 let. Praha 12:42 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Navrátilová | Zdroj: Reuters

Je jednou z nejúspěšnějších, ale zřejmě také nejodvážnějších tenistek, a nejenom kvůli chování na kurtu.

Poslechněte si reportáž o tenisové legendě Martině Navrátilové, která slaví 65. narozeniny

I den svých narozenin žije tenisem. Na twitteru sdílela radost šampionky právě skončeného turnaje z Indian Wells Španělky Pauly Badosaové.

Letos jí ale dělaly radost i výsledky českých singlistek. Vždyť mnohé z nich inspirovala a v Paříži byla v rozhovoru nadšená ze senzačního dvojnásobného triumfu Barbory Krejčíkové.

„Každá generace stojí na ramenou generací před nimi. Jsem tak pyšná na Barboru, ta má hlavu, to je něco extra. Byly jsme ve styku po textových zprávách,“ vyprávěla tehdy Radiožurnálu Navrátilová.

Krejčíkovou a další české hráčky by Martina Navrtátilová mohla sledovat při finálovém turnaji Billie Jean Kingové v Praze, protože je mezi pozvanými hosty.

Sama ženskou týmovou soutěž také hrávala a často připomínané je její emotivní vystoupení na pražské Štvanici v roce 1986 v komunistické éře promluvila jako tenistka vítězných Spojených států k fanouškům v češtině.

Martina Navrátilová a její proslov v češtině (na videu zhruba v čase 1:16):

Možná trochu zapomenutý zůstává první triumf Martiny Navrátilové ve Fed Cupu ještě v dresu Československa v roce 1975, který vybojovala ve Francii společně s Renatou Tomanovou.

„Pamatuji si na to, když jsme přiletěly. My jsme byly nadšené, ale nevěděly jsme, jestli o tom v Československu někdo věděl. Samozřejmě v televizi to nebylo, přiletěly jsme a bylo tam pár novinářů. Šnitlík! Končilo to, byla to sláva na jeden den,“ vzpomínala před časem jedna z nejslavnějších tenistek všech dob, ale také nadšená lyžařka, hokejistka, motoristka, komentátorka, ale také celoživotní bojovnice za práva menšin.

V roce 2010 Navrátilová přemohla i rakovinu prsu.