Tráva na Wimbledonu snad českým tenistkám pomůže, věří Navrátilová. Sama zkusí turnaj legend

Pro slavnou tenistku Martinu Navrátilovou začíná v Paříži turnaj legend, ale v rozhovoru pro Radiožurnál vyprávěla třeba také o trápení současných singlistek, které nedávno zpovídala pro prestižní módní časopis.

„Těšíme se, to je jasné, protože už je to dlouho, co jsme hráli spolu. Včera jsme si zatrénovali, Daniela ale hraje často, já už tolik ne, já hrála asi osmkrát za dva roky. Teď jsem si ale dvakrát pinkla, než jsme přijela a jsem ve fyzičce,“ vypráví na setkání legend Martina Navrátilová.

Za poslední roky jsme si zvykli, že si v této fázi často povídáme o úspěších českých tenistek, ale letos v Paříži se to sešlo jinak.

„No Muchová měla teda pech, přitom vypadala dobře a doufám, že bude s tím kotníkem v pořádku. Karolína Plíšková a Petra Kvitová nic moc, ale na té antuce jim to prostě moc nešlo, tak doufám, že se dostanou do lepšího stylu na Wimbledon. Ta tráva jim snad pomůže,“ předpovídá devítinásobná wimbledonská šampionka.

„Bára Krejčíková měla problémy s loktem, to byla škoda, ta neměla šanci se připravit, protože to byl pro ni první turnaj po čtvrt roce a to nejde. Potřebujete přípravu fyzicky a psychicky, důležité je, že už ji ten loket nebolí, tak doufám, že na trávě bude už v pořádku,“ přeje si Navrátilová.

„Trochu jsme byli v kontaktu, protože jsme dělali rozhovor pro magazín Vogue. Mluvila jsem s holkama, s Bárou teda jen online, ale to zdraví je prostě nejdůležitější. V hlavě to mají všechny v pořádku, ale Plíšková pořád chce hrát, ale výsledky tam zatím možná nejsou. Všechno je po třicítce těžší a pomalejší,“ popisovala jedna z nejslavnějších tenistek historie.

Velký rozhovor pro módní časopis Vogue, který nedávno vyšel, měl velký ohlas a Martina Navrátilová prozradila, jak vznikl.

„Volala mi Karolína Kurková, se kterou se znám už hodně dlouho, protože bydlíme v Miami. Bylo to něco jiného, něco zvláštního, protože jsem dlouho nedělala rozhovor pro módní magazín. Dělala jsem to ráda, popovídali jsme si s Petrou Kvitovou i s Karolínou Plíškovovou. Když jsem to pak fotila, tak s tím pomáhala i Karolína Kurková. Byla to práce, ale bylo to prima.“

Vzpomíná Martina Navrátilová na nedávnou reportérskou zkušenost pro prestižní magazín. Když zpovídala Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou a přes zoom také Barboru Krejčíkovou.