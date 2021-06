Krejčíková má tenisovou amnézii, pamatuje si jen to dobré. Siniaková byla jako ninja, hodnotí Navrátilová

Co na dvojnásobný úspěch Barbory Krejčíkové říkáte? Byla jste pro ní obrovskou inspirací...

Každá generace stojí na ramenou generace předchozí nebo možná tří generací před nimi. Jsem opravdu pyšná na Barboru, jak se celé dva týdny chovala. Má hlavu. To je něco extra, opravdu speciálního. No a jak hraje, to je také speciální. Je to jiné, než jak většinou hrají ostatní, hrála krásný tenis.

Ale že se tam dokázala dostat takhle rychle? Teprve její pátý grandslamový turnaj, věřila si. Nevím, odkud to přišlo. Jana (Novotná) jí určitě podporovala, stála jí na ramenech. Pomohla jí s tenisem, s hlavou, s celou mentalitou atd. Bylo to něco speciálního.

Poradila jste jí něco před zápasem? Říkala, že bude možná vděčná za nějakou radu...

To ne, byly jsme textově ve styku po turnaji v Miami, kdy jsem jí trochu pomáhala, ale nechtěla jsem se do toho plést. Dělala to správně, Aleš (Kartus) je její kouč, tak abych do toho nestrkala prsty. Dělala všechno perfektně, jen jsem jí ukázala podporu. Během turnaje jsem jí řekla pár věcí, které by mohla dělat trochu lépe. Ne, že by je dělala špatně, ale pozičně je mohla dělat lépe. Taktiku ale vůbec ne. Aleš dělá fantastickou práci a má kolem sebe výborný tým.

Bára často zmiňuje, jakou jste pro ní inspirací a jak by to pak zase ona ráda předala. Jak jste ale říkala na kurtu, že musela projevit kuráž už v roce 2014, když Janu Novotnou oslovila...

Přesně, většina lidí na to nemá náturu nebo se prostě bojí. Ona se nebojí a tak i hraje, bez strachu. I když je nervózní, když zkazí kvůli nervozitě pár míčů, hned další míč to obrátí... myslím, že má tenisovou amnézii, což je fantastické.

Trofej Krejčíkové předala legendární Martina Navrátilová | Zdroj: Reuters

Pamatuje si dobré věci, které jí pomáhají. Ty, které jí nepomáhají, změní, okamžitě ty chyby spraví. Má fantastickou hlavu, to se nedá naučit, musí to mít a pak se to dá podporovat, ale je to z vnitřku. Říkala, že to má od maminky, takže to má v sobě dlouhou dobu.

Co říkáte tomu, že Barbora i díky Kateřině Siniakové vyhrála i debl, což se na zřejmě fyzicky nejnáročnějším turnaji povedlo naposledy v roce 2000 Mary Pierceové?

Když se vyhraje singl, tak pak na debl už opadne stres. Většinou i když jsem i prohrála singla a byla jsem unavená, tak jsem hrála nejlepší tenis v deblu. Myslela jsem si, že bude Bára unavená, takže stres přešel na Kateřinu, protože kdyby prohrály, tak je to asi její chyba. Co dneska Kateřina hrála, to bylo teda z partesu, to byla fantazie. Na síti byla jako ninja. Nezkazila míč.