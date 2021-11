S nadmořskou výškou mají holky problémy, říká Navrátilová. Popsala i spolupráci s Krejčíkovou

Turnaj mistryň sama pravidelně hrávala a dost často také vyhrávala. Teď je jedna z nejslavnějších tenistek všech dob Martina Navrátilová jednou z ambasadorek závěrečné akce sezony pro osm nejlepších singlistek a deblových párů. Mezi zápasy se z mexické Guadalajary na dálku spojila s českými reportéry a nechyběl u toho ani Radiožurnál. Guadalajara 11:05 14. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Navrátilová. | Foto: Fotobanka Profimedia

Turnaj se poprvé koná v mexické Guadalajaře, tak jaký na vás zatím dělá dojem?

Je tu opravdu dobrá organizace. Fanoušci jsou nadšení, tenistky podporují. Ale hráčky mají největší problém s vysokou nadmořskou výškou, ve které se hraje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportér Jaroslav Plašil krátce vyzpovídal tenisovou legendu Martinu Navrátilovou

Vy sama jste v Mexiku někdy hrála?

To ne, dřív se hrával akorát menší turnaj v Acapulcu. Akorát jsem hrála exhibici v Mexico City proti Chris Evertové, to byl můj jediný tenis tady. Teď jsem poprvé v Guadalajaře, v jediném městě na světě, které má ve jménu pět „áček“, jak mi tu někdo říkal.

Co zatím říkáte na tenisovou úroveň na Turnaji mistryň?

Holky se snaží, ale ta nadmořská výška jim dělá potíže. Hlavně holkám, které hrají přímější údery a mají větší nápřahy. Když uděláte malinkou chybu, tak je znásobená, míč létá mnohem víc.

Sama jsem bydlela dvacet let v Aspenu - tam je to osm tisíc stop, tady je nadmořská výška pět tisíc stop (zhruba 1500 metrů, pozn. red.). Takže jsem byla zvyklá a vím, že technika musí být perfektní. Člověk si myslí, že letí úder tři metry dovnitř, a on skončí tři metry za čárou. Musí se správně uzavřít raketa, být precizní. Některé holky se tomu přizpůsobí lépe než jiné.

Takže hráčky jako Aryna Sabalenková nebo Karolína Plíšková to mají na turnaji těžší, jak už jste předpovídala před začátkem?

Hráčky, které hrají přímější údery těsně nad sítí, mají prostě menší „terč“, musí se trefit do menší díry, protože míče létají dál. Měnit údery, zkrátit nápřah, jako se to dělá na trávě, to chvíli trvá. A na trávě to víte předem, ale sem tenistky přijely a neměly zkušenosti.

Barbora Krejčíková, která na Turnaji mistryň ve dvouhře debutuje, si pochvalovala vaši pomoc a rady v posledním období, pokračuje nějak vaše spolupráce?

Když se mě zeptá, tak jí pomůžu. Ona má výborného kouče a sama je prima holka, všechno se pro ni změnilo hodně rychle. Ráda jí vždycky pomůžu, váží si sportu. A když něco vidím, co je jasné, tak jí napíšu sama. Ale nemáme žádný program nebo něco takového.