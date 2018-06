Když nemáš šťávu při grandslamu, tak proč hraješ tenis, kritizuje Karolínu Plíškovou legendární Navrátilová

Martina Navrátilová dorazila i tentokrát na grandslam na turnaj tenisových legend, ale po dlouhé době na něm ve druhém týdnu nepotká některou z českých singlistek. A neuvidí ani Američanku Serenu Williamsovou, která se kvůli zranění z Roland Garros nečekaně odhlásila. „Je to škoda, ale myslím si, že když člověk skoro rok nehraje tenis, tak je to těžší,“ řekla Navrátilová Radiožurnálu v exkluzivním rozhovoru. Exkluzivně Paříž 19:12 4. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Navrátilová | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Jakou formu jste si přivezla do Paříže?

Nevím. Nehraju dostatečně často, abych věděla, jak hraju. Nic nebolí, tak je to v pořádku.

Dorazila jste, české singlistky už jsou z pavouku venku. Je to pro vás překvapení?

Zklamání víc než překvapení. Vím, že Petře nebylo nejlépe fyzicky, měla potíže a počasí jí taky nepomáhalo. Bylo tady celkem vedro. Ale asi potřebuje rychlejší podmínky, které sice byly, ale myslím, že fyzicky se nemohla dostat do formy, protože měla potíže se žaludkem.

Plíšková, ta mě zklamala. Petra se snažila, už to nešlo, ale Karolína se mi zdála taková… žádná emoce. Trošku jí možná vadilo, že začali o tolik dřív, než mysleli. Třetí zápas si asi mysleli, že budou hrát okolo třetí hodiny. Začaly už v jednu. To jí nepomohlo, ale stejně na to člověk musí být připravený.

A když nemáš šťávu při grandslamu, tak proč hraješ tenis? To si musí srovnat v hlavě, protože v tenise jí nechybí skoro nic. Emociálně se do toho musí narvat, aby ta emoce byla pozitivní, i když to nejde. Je lehký vyhrát zápasy, když všechno jde. Když to nejde, to pak poznáte člověka.

Může to být třeba lepší paradoxně pro Wimbledon, že budou hladovější?

Doufám, že jo. Má dostatek času si oddychnout a pak zase hrát na sto procent. Ale to musí být v tréninku. Nemůžete se vyšponovat jenom při zápase. Musíte mít pořád při přípravě ten focus (soustředění). A intensity (intenzita) tam musí být pořád.

Před chvílí odstoupila Serena Williamsová z turnaje. Jak velké překvapení to pro vás je?

Bylo, protože jsem viděla Mariu Šarapovovou pět minut předtím, než jsem viděla Serenu na tiskovce, a Maria se ještě rozehrávala, že bude hrát. Nevěděla jsem, že má nějaké potíže fyzické. Je to škoda, ale myslím, že když člověk skoro rok nehraje tenis, tak je to těžší.

Tenis je opravdu tak fyzický sport, že to zničí tělo z různých stran. Buď nohy pohybem, nebo ruce, protože se snažíte dávat větší rány. A trénink je jedna věc, ale zápas je něco jiného. Hrála tady šest zápasů, tři singly, tři debly, a včera při tom deblu už ji to prý bolelo. Tak doufám, že se zase dá dohromady na Wimbledon.