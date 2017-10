'Martino, promiň.' Hlaváčková uštědřila kamarádce Hingisové poslední porážku

Od Martiny Hingisové loni dostala míčkem do oka a také kvůli tomu ztratila šanci bojovat o zlato v ženském deblu na olympijských hrách v Riu. Na slavnou tenistku se ale Andrea Hlaváčková dávno nezlobí a dnes jí podávala ruku jako kamarádka. A také jako senzační vítězka vzájemného duelu v semifinále Turnaje mistryň. Společně s Maďarkou Babošovou vyhrála nad nejlepším párem současnosti Hingisová, Čchan 6:4 a 7:6. Singapur 13:51 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Hingisová se loučí s Andreou Hlaváčkovou i celou svou kariérou | Foto: Jeremy Lee | Zdroj: Reuters

S tím, že Martina Hingisová ve dvojici s tchajwanskou parťačkou prohraje na Turnaji mistryň nějaké utkání, se příliš nepočítalo, Švýcarka zažila vynikající půlrok, a všechno nasvědčovalo tomu, že se světová jednička v deblu bude loučit s kariérou titulem ze Singapuru.

Však také otec Andrey Hlaváčkové Jan i trenér Tomáš Petera měli zpáteční let naplánovaný na sobotní večer. „Trenér i táta musí měnit letenky. Kdykoli člověk nastoupí na kurt proti Martině Hingisové, musí předvést maximální výkon. A to se dneska povedlo,“ usmívala se po zápase pro Radiožurnál Andrea Hlaváčková.

„Celkově to byl zážitek. Bude to znít blbě, ale dneska to byl výkon, kterej měl velký koule. Nebála jsem se. Na konci tam byl hrozný moment, v tie-breaku se nám nepovedly dva voleje, hodně lehké a hodně rozhodující. Vypadalo to ošklivě, ale udržely jsme to hlavou a vyhrály jsme,“ dodala.

Rio? Vyříkaly jsme si to jako chlapi

Jednu chvíli už si ale Andrea Hlaváčková myslela, že ji není souzeno Martinu Hingisovou porazit, za stavu 1:0 na sety a 5:5 v tom druhém si její spoluhráčka Maďarka Timea Babosová podvrtnula kotník, chvíli seděla na kurtu a české tenistce při tom naskočila vzpomínka na olympijské hry v Riu, kde byla jen kousíček od finále, ale nástřel od švýcarské soupeřky všechno otočil.

„Když jsem viděla její obličej, myslela jsem si, že je konec. Hlavou mi probleskla olympiáda. Říkala jsem si: ‚Sakra, zase jí máme naloženou a zastaví to zranění, to je divné.‘ Ale pak Timea řekla, že ví, co to je a jak to otejpovat, tak jsem začala přemýšlet dopředu,“ popsala kritický okamžik.

Tentokrát skončilo všechno šťastně pro Andreu Hlaváčkovou a trochu hořce pro Martinu Hingisovou, které právě česká tenistka uzavřela kariéru. Ale nepovažovala to za odplatu, naopak.

„Podávala jsem jí ruku a říkám: ‚Ježišmarja, promiň. Vždyť je to tvůj poslední zápas.‘ Není to nic hezkého, takové legendě bych přála skončit vítězným zápasem, ale myslím, že věděla, že jsme hrály dobře. Máme velmi dobré vztahy, tak věří, že je to ode mě upřímné,“ řekla Andrea Hlaváčková.

Dodala, že si se svou končící protihráčkou dávno situaci z olympijských her v Riu vyříkala.

„Po olympiádě jsme si to řekly jako chlapi, co nás na tom mrzelo a co nám vadilo. Po dvou měsících trochu studenějšího ‚ahoj‘ jsme zpátky. Vycházíme spolu nadprůměrně. Tohle jsou věci, který se mají takhle řešit a nechat být. Já brala stejnou vinu jako ona,“ vrací se k olympijskému nastřelení do obličeje Andrea Hlaváčková.

V Singapuru půjde na kurt ještě jednou v neděli dopoledne, kdy bude ve finále bojovat o titul z Turnaje mistryň.