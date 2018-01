Méně zápasů a žádné dlouhé přelety. Tomáš Berdych upravil svůj turnajový program

Tenisové Australian Open opustil jako poražený čtvrtfinalista a fanouškům slíbil návrat v příštím roce. Aby se ale Tomáš Berdych ukázal divákům i za rok v podobné formě jako letos, upraví zásadním způsobem svůj sezónní kalendář. Melbourne 10:54 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych po prohře s Rogerem Federerem v čtvrtfinále Australian Open | Zdroj: ČTK

Tak radikální jako nejúspěšnější tenista profesionální éry Roger Federer, který loni vynechal celou antukovou sezónu, aby neohrozil své sportovní cíle ve Wimbledonu, nebude. Přesto i Tomáš Berdych výrazně zeštíhlí svůj program. Už v něm nebude tolik turnajů, a hlavně přeletů mezi různými kontinenty a časovými pásmy.

„Turnajů bude určitě méně než v loňském roce. Co se třeba týká toho rozvržení, dám příklad, kdy jsem letěl do Dubaje, odtamtud cestou do Los Angeles hrát Indian Wells, tak tohle už nebudu absolvovat. Budu se snažit takových dlouhých cest vyvarovat. To je pro mě teď nejdůležitější než honit nějaké zápasy, body a další věci,“ popisuje Radiožurnálu Tomáš Berdych.

Kouč Martin Štěpánek je rád, že k tomuto rozhodnutí nejlepší český singlista posledních let dospěl.

„Tohle je podle mě jednodušší v pozdějším věku, než když je člověk hodně mladý, protože tam rozhodují opravdu ty zkušeností,“ myslí si Štěpánek.

Důraz na kvalitu by teď neměl kariéře Tomáše Berdycha ublížit, naopak. Český tenista se teď opakovaně přesvědčil, že pokud je zdravý, dokáže se na velké akce připravit dobře. Dříve potřeboval přípravné zápasy nebo turnaje těsně před grandslamy a velkými akcemi, ale to se teď s přibývajícími zkušenostmi změnilo.

„Já myslím, že už to není potřeba. Myslím, že už jsem z toho vyrostl. Teď jsou to věci, kdy si člověk potřebuje dobře poskládat tréninkový plán na týden, možná dva. Je to o tom, aby si našel formu přípravy, tréninku, která mu dodá tu porci sebevědomí. Tenis už člověk nějakým stylem umí, jenom si potřebuje sám najít nějakou tu pohodu, aby byl na zápas nachystaný. Není už potřeba hledat nějakou spoustu zápasů,“ vysvětluje dvaatřicetiletý český tenista.