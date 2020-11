V Praze začne mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů, dostal výjimku od ministerstva

Sport se v Česku kvůli koronavirovým omezením zastavil. Přesto se najdou výjimky. Třeba v Praze začne v úterý mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů. Jak složité je v současné době podobnou akci uspořádat, popsal Radiožurnálu ředitel turnaje a prezident Českého tenisového svazu vozíčkářů Martin Císař. Praha 21:10 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenisový turnaj vozíčkářů | Foto: Dubreuil Corinne/ABACA | Zdroj: Reuters

„S kolegy jsme měsíc dělali všechno pro to, abychom dostali výjimku ministerstva zdravotnictví pro pořádání mezinárodních akcí. Teprve dva dny před začátkem přišly z ministerstva potřebné dokumenty. Takže jsme už měli náklady, ale ještě 48 hodin před startem jsme nevěděli, jestli to můžeme spustit,“ popsal Martin Císař peripetie kolem pořádání akce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Praze začne v úterý i díky výjimce ministerstva zdravotnictví mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů. Více v příspěvku Tomáše Petra

Už tak složité zařizování navíc mohla pořadatelům znovu zkomplikovat náhlá změna na postu ministra zdravotnictví, kde Romana Prymulu vystřídal minulý týden Jan Blatný.

„Nás se to naštěstí nijak nedotklo, protože turnaj administrovali podřízení ministra Prymuly a hlavní hygienička Jarmila Rážová,“ řekl ředitel turnaje.

Výjimek pro pořádání sportovních akcí přitom není při současné koronavirové situaci v zemi mnoho.

„Samozřejmě jsme přemýšleli, jestli o to vůbec žádat, jestli dostat do rizika samotné sportovce. Ale jak z jejich strany, tak ze strany sponzorů a partnerů bylo velké přání turnaj uspořádat. Pomohla nám i Národní sportovní agentura a pan Hnilička, který se za nás osobně přimluvil. Stejné ministerstvo povolilo tenisový turnaj WTA v Ostravě, takže padlo rozhodnutí, že jsme stejně legitimním turnajem,“ uvedl Císař.

Všichni hráči prošli před začátkem testem na koronavirus. Pozitivní test v průběhu turnaje by ale znamenal stopku.

„Musíme dodržovat přísná hygienická opatření. Pokud se hráč nakazí a přijel do Prahy svým vozidlem, může odjet domů do karantény. V případě účastníků cestujících letadlem z mimoevropských zemí by následovala karanténa na pokoji na hotelu, dokud by neměli znovu negativní test,“ dodal prezident Českého tenisového svazu vozíčkářů.