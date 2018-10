Po šesti minutách v lize na Real. ‚Byl to fofr, ale nervózní jsem nebyl,‘ říká Milan Havel

„Kdo by se netěšil, když se dozví, že hraje na Realu Madrid. Chtěl jsem si to hlavně užít, vůbec jsem nebyl nervózní, převládala natěšenost a že konečně hraju. Teď možná trošku mrzí výsledek,“ řekl novinářům po zápase Viktorie Plzeň v Madridu Milan Havel.

V lize jste odehrál jen 6 minut, teď jste do toho skočil rovnýma nohama?

Máme hodně kvalitní kádr a já jsem čekal na svojí šanci. V kabině jsem si vyslechl pár vtípků, že začínám rovnou na Realu, ale je to fotbal a kdo by si tu nechtěl zahrát?

Jaký máte dojem ze zápasu?

Převládají pozitivní pocity, ale trošku to po tom průběhu mrzí. Vytvořili jsme si několik šancí a zápas mohl být ještě zajímavější. Ale před zápasem bychom to nečekali.

Byl jste hodně překvapený, když jste viděl, že s nimi je možné hrát?

Dostali jsme se do pár šancí, to týmu vždycky pomůže, tým musí vždycky zlobit. Ale ze hřiště to vypadá trošku jinak. Pořád běháte, tak to není jednoduché.

Kam ve své kariéře řadíte tenhle zápas?

Když si vzpomenu na Sporting minulý rok, tak to byl nádherný zápas. Nikdo nám nevěřil a dotáhli jsme to do prodloužení. Tyhle dva zápasy jsou v kariéře určitě top. Každý zápas, který odehrajete v pohárech vám dá spoustu zkušeností, kvalita je úplně jinde, než je česká liga. Každého hráče to jen posouvá.

Překvapil vás Real něčím?

Věděli jsme, do čeho jdeme, Real Madrid má nasledovaný asi každý. Věděli jsme, jaká kvalita nás čeká a to se potvrdilo. Byl to fofr, když se podíváte na ty hráče, tak tam není snad žádný pomalý.

Jak na vás působily hvězdy Realu?

Čekal jsem, že budou výborné a byly výborné. Hodně jsem si zaběhal. Doma to bude úplně jiný zápas, jiné prostředí. Do každého zápasu jde každý tým s tím, že chce uspět, na tom nebudeme nic měnit.

Máte na památku něčí dres?

Mám Lucase Vázqueze, takže spokojenost.