Ministerstvo zahraničí prověří případ ruských tenistů, kteří hrají na turnaji v Liberci. Msty Ruska se nebojí

V pražské Stromovce začíná první část turnaje WTA, a to bez účasti ruských a běloruských tenistek. Jednu z nich česká cizinecká policie nepustila na Letišti Václava Havla do země, vládní nařízení totiž zakazuje účast ruských sportovců na územ Česka. Další ruští tenisté ale na turnaji v Liberci nadále hrají. Ministerstvo zahraničí bude jejich situaci prověřovat, jak sdělil v ranním Interview Radiožurnálu náměstek ministra Jan Marian. Rozhovor Praha 10:03 31. července 2023

Postup českých úřadů vedení WTA kritizuje. Sice uvedlo, že válku a kroky Ruska odsuzuje, sportovci ale podle asociace soutěží pod neutrálním statusem, tedy bez státních symbolů, a není možné je tak diskriminovat podle národnosti. Jak se na toto stanovisko díváte vy?

Není rolí ministerstva zahraničí, aby na tuto kritiku reagovalo, a ani nebude. Máme tady vládní zákaz ruské účasti na sportovních akcích a hrách. Můžeme se asi vrátit k tomu, proč zrovna ten sport a proč je to důležité. Myslíme si, že je to takový symbol a je tam tak silná vazba ruských sportovců na stát, armádu a propagandu, že je správné, že vláda takové rozhodnutí vydala.

Dobře, ale zároveň sledujeme případ dvou ruských tenistů, kteří v Liberci normálně hrají. Jak to tedy je, kdo z Ruska a Běloruska obecně smí a nesmí na české území?

Neznám přesně detaily případu v Liberci, o kterém mluvíte. Situace je každopádně složitější v tom, že jsme součástí schengenského prostoru a máme tu různé druhy cestovatelů s různými pobytovými tituly.

To znamená, že tady mohou být lidé, kteří už mají nějaký dlouhodobý pobyt v jiné zemi schengenského prostoru. Podle pravidel se po Schengenu mohou volně pohybovat, takže to může být tento případ, i když detaily neznám.

Jedna věc je ale pohybovat se a druhá věc je účastnit se v zemi nějakého sportovního podniku...

Máte pravdu. Já o tom, že někdo hraje v Liberci, slyšel poprvé od vás, takže se na to podíváme, jestli došlo k porušení vládního zákazu účasti.

Ona už to řeší cizinecká policie. Požádala vás jako ministerstvo zahraničí o nějakou spolupráci nebo o tom skutečně slyšíte až teď?

Já o tom opravdu bohužel slyším až teď, ale ona to úplně není role ministerstva zahraničí. Je to role ministerstva vnitra – odboru azylu a migrační politiky.

Podle náčelníka cizinecké policie jsou „okolnosti libereckého případu zřetelně jiné než u ruských hráček v Praze“. Jak si tohle vysvětlujete?

My se také snažíme zjistit podrobnosti, v tuto chvíli je nemám. Může jít o to, že mají občanství jiného státu nebo trvalý pobyt. Je možné, že překročili hranici autem, a protože v Schengenu na hranicích policie nekontroluje, o cestě do České republiky se dozvíme primárně na letišti. Může to být něco z toho.

Mohou na postup českých úřadů přijít odvetné kroky ze strany Ruska?

My už odvetných a nepřátelských kroků ze strany Ruska zažili tolik, že stát se může cokoliv. Ale vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou česko-ruské vztahy, už není tolik moc kde brát. Česká republika se v tuto chvíli nechystá účastnit žádných soutěží v Rusku a omezili jsme počty diplomatů.

Vztahy jsou na hodně nízké úrovni, zejména od kauzy Vrbětice máme velmi špatné zkušenosti. Teď mě ale aktuálně nenapadá nic, co by nám mohlo hrozit. Snad se nemýlím.

V Paříži jsou příští rok olympijské hry. Otázka za se jich budou moci účastnit ruští sportovci, už teď vyvolává vášně. Bude to něco, do čeho budete chtít promluvit skrze českou diplomacii?

Existuje expertní skupina. Myslíme si, že účast ruských sportovců je problematická z mnoha důvodů, které jsem zmínil – vazba na propagandu, na stát i na armádu. Ale není to něco, o čem rozhoduje ministerstvo zahraničí. Je to na sportovních svazech, olympijském výboru a ministerstva školství. Náš názor je ale v tomto směru jasný.